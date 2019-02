Amerikanci su nemoćni pred novim ruskim raketama

Načelnik Strateške komande Oružanih snaga SAD general Džon Hajten upozorava Senat da Amerika trenutno nije u stanju da obara nove ruske rakete te da bi bilo najbolje da se produži ugovor "START-3" između Moskve i Vašingtona.

Hajten je opisao senatorima nove ruske rakete i objasnio da ih postojeći američki sistemi naoružanja mogu otkriti, ali da one "nestanu i ne vide se do trenutka udara".

Američki general je posebno apostrofirao ruske krstareće i hipersonične rakete, kao i bespilotne - "Posejdon".

Hajten je zabrinut zbog mogućnosti da za desetak godina ta torpeda i krstareće hipersonične rakete "odu u potpuno drugom pravcu", te strahuje da će SAD imati probleme.

Tokom obraćanja Senatu on je poručio da "danas može da odbrani naciju i da će komandant koji dođe poslije njega to moći, ali da se brine za one koji će doći poslije njih" - prenose analitički portali.

Hajten smatra da Senat treba da poveća rashode za modernizaciju "nuklearne trijade", koja uključuje strateške bombardere, raketne sisteme kopnenog baziranja i podmornice, a to košta bilion dolara.

Rusija i SAD potpisale su Sporazum o smanjenju strateškog ofanzivnog oružja START-3 2010. godine.

On predviđa da svaka strana smanjuje nuklearni arsenal tako da u narednih sedam godina i dalje ukupne količine naoružanja ne prelaze 700 interkontinentalnih balističkih raketa.

U taj ugovor spadaju i balističke rakete na podmornicama i teškim bombarderima, kao i 1.550 bojevih glava i 800 raspoređenih i neraspoređenih lansirnih sistema.

Sporazum obavezuje Rusiju i SAD da razmjenjuju informacije o broju bojevih glava i raketa-nosača dvaput godišnje.

Rusija i SAD su do 5. februara 2018. godine morale da dostignu kontrolne pokazatelje prema Sporazumu. Sporazum ističe 2021. godine.