Amerikanci privremeno idu iz Libije zbog bezbjednosnih prilika VIDEO

Valdhozer je naglasio da je "bezbjednosna situacija na terenu u Libiji komplikovana i nepredvidiva".

Footage of U.S Africa command personnel being evacuated from Libya to a U.S navy ship in the Mediterranean this morning #Libya #Tripoli pic.twitter.com/BsuMo9PbPC

On nije saopštio gdje će američki vojnici biti premješteni.

U Libiji su nastavljeni žestoki sukobi u blizini Tripolija između provladinih i pobunjeničkih snaga, koje prevodi komandant Kalifa Haftar. Međunarodno nepriznata Libijska nacionalna armija saopštila je sinoć da je preuzela kontrolu nad aerodromom u predgrađu prestonice Tripolija. Svjetske sile i Ujedinjene nacije traže prekid sukoba u Libiji.

Sukobi u Libiji ulaze u četvrti dan. Tim povodom, u obraćanju naciji, prvi čovjek libijske vlade optužio je generala Kalifu Haftara da je organizovao državni udar i da će se pobunjenicima oštro obračunati.

Today, the #Libya National Army Forces had to carry-out a tactical retreat toward #Tripoli's outskirt due to #GNA's heavy counteroffensive. #LNA waited outside #Tripoli until reinforcement arrived and joined them 4 hours ago. They are now preparing fro another offensive. 👇👇👇 pic.twitter.com/P0hB0MazVs

— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) April 6, 2019