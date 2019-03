Amerikanci nasjeli: Naredili blokiranje Madurovih izmišljenih miliona VIDEO

Ruski prankeri Vladimir Kuznjecov (Vovan) i Aleksej Stoljarov (Leksus) u ime predsjednika Švajcarske Uelija Maurera održali su niz telefonskih razgovora sa specijalnim izaslanikom SAD u Venecueli Eliotom Abramsom. Šaljivdžije su obavjestile Abramsa o venecuelanskim računima u izmišljenoj banci „Limpopo“ i razjasnili šta planira Vašington u Venecueli.

Kako Sputnjik saznaje, prankeri su prvi put stupili u kontakt sa Abramsovom kancelarijom sredinom februara, kada su tražili telefonski razgovor na temu švajcarsko-američke saradnje u finansijskoj sferi, kao i o situaciji u Venecueli.

Razgovor je održan 19. februara. Kuznjecov i Stoljarov saopštili su Abramsu da švajcarska strana ne vidi nikakvo kršenje zakona u tome što osobe iz bliskog okruženja predsjednika Venecuele Nikolasa Madura imaju otvorene privatne račune u švajcarskim bankama, kao ni venecuelanske kompanije, kao što je naftna korporacija PVDSA.

Prema riječima prankera, specijalni izaslanik SAD je, kao odgovor na to, izjavio da Vašington insistira na potpunom blokiranju tih računa. Međutim, nije pružio nikakve dokaze kako bi ih uvjerio da su računi nezakoniti.

Štaviše, Abrams je istakao da ako Švajcarska ne zamrzne račune nakon zvaničnog dolaska na vlast Huana Gvaida i „Madurov novac nestane iz te zemlje“, SAD mogu podnijeti tužbu protiv Berna.

Prankeri su pod pritiskom Abramsa izjavili da su spremni da zamrznu račune ako SAD pošalju neophodnu dokumentaciju. Takođe su zatražili od specijalnog predstavnika da pomogne pri stupanju u kontakt sa samoproglašenim predsjednikom Venecuele Huanom Gvaidom, što je Abrams obećao da će učiniti.

Nakon tog razgovora, Abrams je poslao „Maureru“ američki sankcioni spisak, na kome se nalazilo više od sto građana Venecuele, uključujući i one iz vlade Nikolasa Madura.

Zatim je neki „ambasador nove vlade Venecuele“ Karlos Vekio kontaktirao prankere, koji su u ime Maurera poslali Abramsu i ambasadoru spisak venecuelanskih zvaničnika čiji su računi navodno pronađeni u švajcarskim bankama i nakon toga odmah blokirani.

Štaviše, Kuznjecov i Stoljarov su dopisali na te račune „milionske sume“, a zvaničnike su izabrali sa američkog spiska.

„Osim toga, naša lista ima i drugi dio, gdje su navodno ukazana imena stranih građana koji su prebacivali velike sume novca na račune sankcionisanih zvaničnika. Na primjer, na spisku se nalaze Ksenija Sobčak (voditeljka), Dmitrij Bikov (bivši advokat) i Mark Fejgin. Takođe, na listi je i banka ’Lexus Vovanial Bank Ltd‘, u kojoj se navodno čuva Madurov novac u Švajcarskoj“, rekli su prankeri.

Prema njihovim riječima, Abrams je bio veoma zadovoljan spiskom koju mu je „Maurer“ dostavio, pa je kontaktirao Ministarstvo finansija SAD, koje je počelo da radi nad tim dokumentom.

Venecuelanski „ambasador“ Vekio je obećao da će „sve čuvati u tajnosti“ i interesovalo ga je „kada će njihova strana dobiti kontrolu nad blokiranim računima“.

Kako su izjavili prankeri, Vekio je periodično stupao u kontakt sa njima. Njega je zanimalo da li su pronašli Madurove lične račune u Švajcarskoj.

Kao odgovor na to, Vovan i Leksus su saopštili da su „otkrili“ fond Nurlana Bajdilda „Tender First“ (NurlanBaidilda Ltd), gdje se i nalaze lične aktive Madura. Pritom, oni su priznali da zbog zakonskih pojedinosti ne mogu blokirati račune ovog fonda.

Prema rečima prankera, oni su odlučili da saopšte Vekiju da će fond pokušati da povuče sve aktive iz Švajcarske, ako se sve objelodani, a to će izazvati sumnju da je riječ o pranju novca.

Vekio se složio da raširi ove informacije, pa je čak zatražio da mu pošalju skicu izjave „da ne bi pogriješio“. Nakon što su mu poslali tekst, „ambasador“ je kontaktirao agenciju „Blumberg“ i dao im je intervju na tu temu. Osim toga, on je objavio informaciju o fondu Nurlana Bajdilda na svom nalogu na Tviteru sa 900 hiljada pratioca. Prema riječima prankera, u martu su imali još jedan telefonski razgovor sa Abramsom, tokom kojeg je govorio o nedavnom sastanku Savjeta bezbjednosti UN o Venecueli, kao i o tome da li će SAD intervenisati u toj zemlji. Kako su prankeri izjavili, na kraju razgovora Abrams je jasno stavio do znanja da SAD ne namjeravaju da šalju trupe u Venecuelu.