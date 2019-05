Američki Kongres je utvrdio nacrt zakona kojim se predviđa da se Ukrajini naredne godine isplati 250 miliona dolara za potrebe bezbjednosti, od čega će 50 miliona biti namijenjeno isključivo za nabavku smrtonosnog oružja odbrambenog karaktera.

Pored toga, u dokumentu, koji prije nego što ga predsjednik potpiše, treba da prođe glasanje u Predstavničkom domu SAD i u Senatu, navodi se da će sredstva biti korišćena i za realizaciju programa poput obuke vojnika, isporuke vojne tehnike i municije, ali i za logistiku i obavještajne poslove.

Ukoliko ovaj zakon bude prihvaćen, biće otežani ionako teški odnosi između Rusije i Ukrajine, a Јurij Švitkin, zamjenik predsjednika komiteta ruske Državne dume za odbranu, izjavio je da taj iznos "veoma zabrinjava" i da svi vojni izdaci nose sa sobom "agresivnost prema drugim državama". On je naglasio da bi Kijev trebalo da misli o mirnom rješavanju situacije u Donbasu, a ne o naoružavanju.

Ruski politikolozi smatraju da bi u ovoj situaciji trebalo postaviti pitanje: Zašto uopšte Kongres donosi takve odluke i o kakvom se poboljšanju odnosa između Moskve i Vašingtona može razgovarati, ako Amerikanci nastavljaju svoju militarističku politiku?

- Američka elita doživljava Ukrajinu kao uporište protiv Rusije. I sasvim je prirodno da novac koji redovno dodjeljuje Pentagon, uključujući i za smrtonosno oružje, samo doprinosi jačanju tog uporišta. Dobro nam je poznato da su instruktorske misije iz Pentagona i iz NATO tamo stalno prisutne, da postoji informativni centar u Lavovu, koji je, po mom mišljenju, zapravo jedan od izvora sajber-terorizma, koji redovno radi na teritoriji Rusije i, što je neobično, na teritoriji Poljske. To je ujedno i obavještajni centar - kaže za Sputnjik ruski ekspert Maksim Žarov.

Žarov dodaje da Ukrajina nije američko uporište samo protiv Rusije, već i protiv malih, novih zemalja EU, koje takođe treba držati "na uzdi".

- Prema tome, naoružavanje koje je bilo za vrijeme Porošenkove vlasti mislim da će se nastaviti i kada na čelo zemlje stane Zelenski. Ovdje se ništa neće promijeniti - smatra Žarov.

Politikolog Rostislav Išenko kaže da je to "zanemarljiv iznos", manji od vrijednosti jednog savremenog tenka.

- Otprilike, to je jedna trećina ili jedna četvrtina ili čak jedna šestina vrijednosti savremenog aviona. Treba se sjetiti da su 2014. i 2015. godine SAD izdvojile 600 miliona dolara. To jest, smanjenje se više nego udvostručilo, a to se dogodilo zato što su Sjedinjene Države i same svjesne da se taj novac izdvaja u prazno.

Išenko dodaje da bez obzira na to SAD ne prestaju u potpunosti da finansiraju naoružavanje Ukrajine i da su ta sredstva predviđena budžetom.

- Drugo, SAD na riječima podržavaju Ukrajinu. U Americi se vodi borba između demokrata i republikanaca - Ukrajina je projekat demokrata i ako Tramp prekine finansiranje, odmah će ga optužiti da žrtvuje američke interese zbog svojih zavjera sa Rusijom.

Na pitanje koliko je opasno ovo naoružavanje Ukrajine i do čega to može dovesti, Išenko ponavlja da je riječ o veoma maloj sumi.

- Ukrajina nije bogata zemlja. Ukrajinski vojni budžet iznosi oko pet milijardi dolara, a 250 miliona dolara, koliko su izdvojili Amerikanci, jeste dvadeseti dio ukrajinskog vojnog budžeta. Rekao bih da je to čisto "politički novac" i da se Amerikanci vode principom "Mi ne možemo ništa da ne damo, zato nešto dajemo". To nije dodatna prijetnja za Rusiju, sudeći po dinamici. Naprotiv, to pokazuje da su SAD duboko razočarane u Ukrajinu - smatra Išenko.

Vašington već nekoliko godina naoružava Ukrajinu. U početku su Amerikanci davali lažna obećanja da neće isporučivati smrtonosno oružje. Međutim, ubrzo je postalo poznato da SAD dostavljaju snajperske puške, protivtenkovske rakete "Džavelin" i da aktivno prenaoružavaju ukrajinsku vojsku.