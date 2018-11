Amerika zavejana, putevi zaleđeni, otkazano na stotine letova VIDEO

Čikaško područje se zabjelilo, sa oko 30 centimetara snježnog prekrivača, a na čikaškom aerodromu O'Her palo je 19 centimetara, dok je na aerodromu Midvej izmjereno 12,5 centimetara snijega, prenijela je agencija AP. Zbog nevremena je od ponoći do ponedeljka oko 10 sati ujutro otkazano 809 letova, a u nedelju je bilo otkazano 700 letova.

WOW... Crazy scenes near Newark, #NY USA yesterday evening during the first snow of the season in that area. Report; @alexisbelon #SevereWeather #ExtremeWeather #snowfall pic.twitter.com/OvfRAV4euX

Na Midveju je od ponoći do ponedeljka ujutro otkazano 69 letova, dok su u nedelju bila otkazana 123 leta.

Snježna oluja je zahvatila i dijelove države Mičigen, što je dovelo do otežanih uslova za vožnju.

Policija je morala da odgovori na desetine sudara koji su se dogodili u području Lansinga, glavnog grada Mičigena.

Airlines canceled more than 1,200 flights during the busiest travel weekend of the year as a snowstorm engulfed much of the Midwest. Chicago's O'Hare International Airport saw the majority of those cancellations, with 1,084. https://t.co/CRjjxki6vL pic.twitter.com/QZhGpF3pRj

— ABC News (@ABC) November 27, 2018