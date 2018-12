Američki Senat izglasao da je Mohamed bin Salman odgovoran za ubistvo Kašogija

Rezolucijom se za ubistvo Kašogija okrivljuje saudijski princ i poziva vlada Saudijske Arabije da preuzme odgovornost za sve koji su u tome učestvovali, prenosi Glas Amerike.

Takođe, tvrdi se da Saudijska Arabija kupuje vojnu opremu i sarađuje sa vladama Rusije i Kine što, kako se navodi, može da ugrozi integritet vojnih odnosa SAD i Saudijske Arabije.

Senat je prethodno usvojio rezoluciju kojom se poziva na obustavljanje vojne podrške SAD koaliciji koju predvodi Saudijska Arabija u ratu u Jemenu, sa 56 glasova za i 41 glasom protiv.

Rezolucija nije obavezujuća dok je ne usvoje Predstavnički dom i dok je ne potpiše predsjednik Donald Tramp.

Ipak, napominje Glas Amerike, ovo je prvi put u istoriji da je Kongres glasao za obustavljanje vojnog učešća SAD u ratu u stranoj zemlji.

BREAKING: Biggest setback for Saudi Arabia in DC in years. Senate votes to end US support for Yemen war, unanimously adopts resolution from @SenBobCorker: "The United States Senate has unanimously-- unanimously--held Mohammad bin Salman responsible for death of Jamal Khashoggi"

— Nick Schifrin (@nickschifrin) December 13, 2018