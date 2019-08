Na društvenim mrežama objavljene su dvije fotografije policajaca na konjima koji vode muškarca vezanog konopcem kroz grad.

Pošto nisu imali patrolno vozilo, policajci su zakačili konopac za lisice i poveli sa sobom četrdesettrogodišnjeg Afroamerikanca.

Ovo je izazvalo revolt, naročito među Afroamerikancima na društvenim mrežama koji su naveli da ih ta scena podsjeća na period ropstva iz 19. vijeka.

Uslijedilo je izvinjenje šefa lokalne policije Hejla koji je naveo da je to privođenje predstavljalo "nepotrebno sramoćenje".

"Vjerujem da su naši policajci loše prosudili u ovom slučaju i da su mogli da sačekaju drugu jedinicu sa automobilom", naveo je on u saopštenju i dodao da policajci nisu imali lošu nameru.

