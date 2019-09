Američki izaslanik za Ukrajinu podnio ostavku

Televizija navodi da je Volker podnio ostavku dan nakon izvještaja uzbunjivača koji je tvrdio da je postojalo navodno zataškavanje telefonskog razgovora između Trampa i Zelenskog. U izvještaju se navodi da je američki predsjednik vršio pritisak na ukrajinskog lidera, nakon čega je Volker pozvan u Kongres, gdje je pokrenut postupak za Trampov opoziv.

NEW: Amb. Kurt Volker has met with the Secretary of State. He has resigned from his position as Special Representative for Ukraine to the U.S. Secretary of State, according to a University spokesperson.

Story soon by @statepress

— The State Press (@statepress) September 27, 2019