Američka policija: Eksplozija u Nešvilu je namjerno izazvana

Eksplozija je uništila zgrade i vozila, a centar Nešvila ispunio je dimom i vatrom.

Eksplozija se dogodila oko 6.30 časova po lokalnom vremenu u blizini Druge avenije, saopštila je gradska policija.

Video of smoke from the explosion near the Broadway area in Nashville. Sent in to the @WSMV newsroom from a viewer. I hope everyone is safe and okay. pic.twitter.com/e1lHTRdWLT

— Tosin Fakile (@TosinfaksTV) December 25, 2020