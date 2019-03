Američka diplomatija je nezakonita i gubi smisao

Najava Vašingtona da će uvesti sankcije svima koji podržavaju predsjednika Venecuele Nikolasa Madura je nezakonita, rekao je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.

"Mi nemamo ni vremena pa, da budem iskren, ni volje da pratimo sve arogantne i nezakonite komentare Vašingtona", rekao je Lavrov.

On je dodao da je to još jedan dokaz da američka diplomatija ubrzano gubi smisao i sposobnost korištenja diplomatskih instrumenata. "Oni pribjegavaju jeziku koji nije svojstven diplomatiji", rekao je on.

Lavrov je izrazio nadu da drugi neće slijediti američku politiku.

Američki savjetnik za nacionalnu bezbjednost DŽon Bolton upozorio je ranije strane finansijske institucije da će se suočiti sa sankcijama zbog transakcija koje pogoduju Maduru i njegovoj vladi, podsjeća TASS.