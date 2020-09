Ambasadori Jermenije i Azerbejdžana hitno pozvani na razgovor u Moskvu

Još uvijek nema zvaničnih informacija, ali se spekuliše da su se ambasadori sukobljenih zemalja sastali na insistiranje ruskih zvaničnika.

Podsjetimo, situacija u Nagorno Karabahu eskalirala je krajem prošle nedjelje. Baku i Jerevan se međusobno optužuju za početak borbenih dejstava.

U Jermeniji je uvedeno ratno stanje, objavljena opšta mobilizacija i zabranjen izlazak iz zemlje muškarcima od 18 do 55 godina. U Azerbejdžanu je uveden policijski čas.

Sukob u Nagorno-Karabahu započeo je u februaru 1988. godine, kada je ova autonomna oblast objavila otcjepljenje od Azerbejdžanske SSR. Poslije oružanog sukoba 1992-1994, Baku je izgubio kontrolu nad Nagorno-Karabahom i sedam susjednih regiona.

Breaking: Ambassadors of Armenia and Azerbaijan to Russia are at a meeting at the Russian Foreign Ministry. pic.twitter.com/9sYTeFqhvM

— 301🇦🇲 (@301_AD) September 29, 2020