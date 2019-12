Ambasada SAD-a u plamenu, Iračani razvalili vrata i ušli u zgradu

Agencija AP prenosi da se u unutrašnjosti vidi vatra, kao i da je najmanje troje američkih vojnika na krovu zgrade.

Za sada nije jasno šta je izazvalo požar, ali se navodi da ispred zgrade stoji muškarac koji pomoću megafona uzvikuje da se ne ulazi u zgradu i da je "poslata poruka".

Nekoliko hiljada osoba okupilo se ranije ispred zgrade da bi tako izrazilo negodovanje zbog američkih vazdušnih napada u kojima je ubijeno 25 pripadnika šiitske vojske.

Okupljeni uzvikuju "dole SAD" i "smrt SAD" i bacaju plastične boce i kamenice na zid ambasade.

Dodaje se i da su crnim sprejom išarali zidove, a crvenim prozore u znak podrške vojci Hezbolaha.

#Breaking: Just in - Iraqi security officers shot tear gas inside the #US embassy building compound perimeter, trying to push back the #Hezbollah supporters off the Embassy. #Baghdad #Iraq pic.twitter.com/xUi5AFoDz5

