Ambasada Ruske Federacije u Sjedinjenim Državama u znak sjećanja na žrtve NATO agresije objavila je na društvenim mrežama Tviter i Fejsbuk filmove sa kojim je podsjetila sve korisnike na jednostranu akciju sa kojom je pogaženo međunarodno pravo u proljeće 1999. godine.

"NATO je započeo bombardovanje Jugoslavije. Po prvi put od Drugog svjetskog rata izvršena je agresija na suverenu evropsku naciju, aktivnog učesnika antihitlerovske koalicije, jednog od osnivača UN", napisala je ambasada Ruske Federacije u Vašingtonu.

Ispod komentara ostavljen je video prilog o NATO agresiji na Saveznu Republiku Jugoslaviju.

🔻#OTD in 1⃣9⃣9⃣9⃣ @NATO started bombing #Yugoslavia. For the first time since #WWII an aggression was committed against a sovereign European nation, an active participant in the anti-Hitler coalition, one of the @UN founders.

🔻https://t.co/EZqgWPmryq pic.twitter.com/fdPjy0eFz6

— Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) March 24, 2021

Varvarski vazdušni udari ubili su oko 2.000 civila, uključujući 89 djece. Hiljade civilnih objekata uništeno je u desetinama gradova. Autonomna pokrajina Kosovo je nasilno odvojena od Srbije. Preko 200.000 nealbanskih stanovnika bilo je primorano da napusti svoje domove. Djelujući pod okriljem NATO vazdušnih udara, kosovski Albanci su počinili užasne zločine, uključujući i otmicu Srba zbog nelegalne prodaje organa. Međutim, protiv njih još uvijek nije podignuta nikakva optužnica.

NATO agresija 1999 na Jugoslaviju postala je prvi oružani napad na suverenu evropsku državu poslije 1945.

Prema dostupnim izvorima, lansirano je 2.300 raketa i 14.000 bombi, uključujući municiju sa osiromašenim uranijumom i kasetnim bombama, bačenim tokom NATO agresije na Jugoslaviju 1999 godine. Specijalisti iz Ministarstva za vanredne situacije Rusije sprovode humanitarni razminiranje u Srbiji od 2008. godine i deaktivirali su brojne neeksplodirane NATO projektile i municiju.

Nakon vojne operacije, oko 200.000 Srba napustilo je svoje domove na Kosovu, strahujući od represalija.

Danas je Kosovo glavni izvor balkanske nestabilnosti i krize, napisala je ambasada Rusije u SAD.