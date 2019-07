Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da je ministar za rad Aleksandar Akosta podnio ostavku.

Akosta je bio uz Trampa ispred Bijele kuće kada je predsjednik objavio vijest o ostavci i pohvalio ga da je bio "odličan" ministar za rad.

Tramp je imenovao zamjenika ministra za rad Patrika Pizelu za vršioca dužnosti ministra za rad.

Akosta je bio u Trampovoj administraciji od aprila 2017. godine.

On je od 2005. godone do 2009. godine bio na mjestu američkog državnog tužioca u Južnoj oblasti Floride. On je tada bio zadužen za prvi slučaj protiv biznismena DŽerija Epstina koji je tada bio optužen za seksualne odnose sa djevojčicama.

Kritičari tvrde da je on tada bio preblago kažnjen jer mu je omogućeno da prizna krivicu pred državnim sudom čime je izbjegao optužnicu na saveznom nivou.