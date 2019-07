Albanac zbog kasnog izlaska ubio kćerku

Lijepa i talentovana albanska djevojka iz Australije pronađena je mrtva pored teško ranjenog oca Petrita u njegovim kolima kolima.

Prije smrti poslala je srceparajuću poruku prijateljici, u kojoj joj je napisala da je voli.

Studentkinja medicine prethodne noći je bila u gradu sa prijateljima, kojima je navodno rekla kako se plaši da će se posvađati sa ocem kada se vrati kući.

Sabrina je poslala i poruku najboljoj prijateljici Kat Valstar, u kojoj je napisala da je "voli i da će joj pisati kada stigne kući".

Nekoliko sati kasnije njeno tijelo izvučeno je iz auta, zajedno sa njenim ocem Petritom Lekajem (49), koji je imao ozbiljne povrede abdomena i prebačen je u bolnicu.

On je optužen za ubistvo i trebalo bi da se pojavi na saslušanju u petak. Prema svjedočenju Sabrininih drugarica, ona je bila jako uplašena kako će njen otac reagovati jer je ostala do kasno u gradu.

Navodi se da je Sabrina od 100 bodova na testiranju u školi osvojila 99,35.

As @7NewsAdelaide revealed tonight, police are preparing to charge 49yo property developer Petrit Lekaj with the murder of his 20yo daughter, Sabrina.

Warrant of remand allows them to keep him under guard in their custody, while being treated for his injuries at the RAH. pic.twitter.com/mBvJBmCir3

— Jessica Adamson (@JessAdamson7) 23. srpnja 2019.