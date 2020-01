Alarmantno: Kiša poplavila Dubai

Kiša je u Dubaiju padala deset sati u petak i rano u subotu. Tokom samo jednog sata palo je 150 milimetara kiše, dok je uobičajeno da u cijelom januaru padne prosječno deset milimetara, navodi lokalni Nešenel.

Putevi i tuneli u dijelovima Dubaija i Abu Dabija su pod vodom, dok je "Dubai internešenal", jedan od najprometnijih aerodroma na svijetu, otkazao, preusmjerio i odložio letove.

Letovi će vjerovatno biti odloženi tokom cijelog dana, a neki su otkazani ili preusmjereni na obližnji aerodrom El Maktum, saopštio je aerodrom "Dubai internešenal", prenosi Rojters.

Na video-snimcima i slikama objavljenim na društvenim mrežama vidi se da je dio piste pod vodom.

Aerodrom u Dubaiju je baza avio-kompanija "Emirejts" i "Flajdubai".

#Dubai floods: Sheikh Zayed Road is closed between Dubai and Abu Dhabi. Traffic is completely gridlocked, and police are making cars U-turn about 20km outside Dubai #dubairain https://t.co/UGLUktXyYJ

— Katie McQue (@katiemcque) January 11, 2020