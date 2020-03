"Ako mi je korona suđena, dobiću je": Svijet zgrožen, plaže na Floridi pune

Tako se Florida našla u središtu kritika, nakon što su osvanuli snimci krcatih plaža, u jeku epidemije. Guverner Floride Ron DeSantis izbjegavao da zatvori plaže na Floridi, koje od turizma godišnje donesu u budžet preko 40 milijardi dolara, već je ostavio lokalnim opštinama da same donesu te odluke, piše CNN.

DeSantis je u četvrtak, tokom posjete južnoj Floridi, izdao do sada najoštriju osudu odlaska mladih na plažu, koji su sada na proljećnom raspustu. On je ograničio okupljanja na plažama na ne više od 10 osoba.

– Proljećni raspust je gotov. Sva mjesta za izlaske poput barova su gotova. Nemaju gdje da odu – rekao je on, ali nije zatvorio plaže navodeći da odluke o tome treba razmatrati “slučaj po slučaj”.

Upkros zdravstvenoj krizi, mladi su pohrlili u Majami i nisu mnogo zabrinuti zbog novog korona virusa.

– Ako dobijem koronu, dobiću je. Na kraju dana, neću dopustiti da me to spriječi da se zabavljam. Čekali smo raspust, planirali ovaj put dva mjeseca i sada smo tu i samo se provodimo. Šta bude biće – rekao je za CBS njuz Brejdi Slader, prenosi Blic.

“If I get corona, I get corona. At the end of the day, I'm not gonna let it stop me from partying”: Spring breakers are still flocking to Miami, despite coronavirus warnings. https://t.co/RTwqZrxqae pic.twitter.com/rfPfea1LrC

— CBS News (@CBSNews) March 19, 2020