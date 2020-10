Ajkula dječaku (12) odgrizla ruku a vodiču nogu dok su ronili

Napad se dogodio u nedjelju kada su dvoje turista, majka i sin, i njihov turistički vodič, ronili na dah u nacionalnom morskom parku Ras Mohamed, navodi se u saopštenju Ministarstva životne sredine, prenosi AP.

Povrijeđeni su prebačeni u obližnju bolnicu, a inicijalna istraga pokazala je da je ljude napala okeanska bjeloperka duga dva metra, saopštilo je Ministarstvo.

Ministarstvo nije objavilo detalje o povredama, ali u izjavi ukrajinske Državne agencije za razvoj turizma navodi se da je 12.godišnji dječak u ponedjeljak bio na intenzivnoj njezi i da operacijom nije uspjelo da mu bude spasena ruka.

