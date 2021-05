Afroamerikanac se maskirao u bijelca samo da bi pljačkao

Kod njega je pronađena maska za lice kojom je sakrivao svoj identitet.

Optužen je za provalu, krađu i vandalizam.

Istražioci su još prošle godine povezali Prauvela sa nekoliko provala u predgrađu Los Anđelesa tako što su kamere snimile njegovo vozilo.. Tada je razbojnik snimljen kako nosi masku i naočare.

Rockim Prowell wore a mask & wig to imitate a white man while allegedly committing dozens of burglaries throughout L.A. He was arrested by Beverly Hills police & has been quickly bailed out. The vehicle he was driving during arrest was also stolen. https://t.co/iGuCFFqiS6 #BLM pic.twitter.com/d4xQYhyPza

— Andy Ngô (@MrAndyNgo) May 9, 2021