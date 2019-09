Predstavnici odbrane Elene Bonile, na sudu su rekli da je ona nevina i najavili da će se žaliti na odluku vrhovnog suda Hondurasa, prenosi politicoscope.com.

Bonila je proglašena krivom zbog prevare i nezakonitog prisvajanja 779.000 dolara iz donatorskih i javnih fondova tokom četiri godine mandata njenog supruga Porfirija Loba.

Među fondovima su i oni namjenjeni socijalnoj pomoći.

