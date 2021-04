2015. je godina, Bil Gejtsa pitaju "Šta ga najviše plaši?"

Jedan od najvećih umova današnjice Bil Gejts i jedan od najbogatijih ljudi svijeta, više je postao mitsko biće jer svaki narod, pa i svaki sloj doživljava Gejtsa na sebi prihvatljiv način.

Od masona, do zločinca, sve do za one rijetke - genija!

Tačno je, Bil Gejts je još 2015. godine u razgovoru za Vox predvidio pandemiju koju mi danas proživljavamo, ne zbog toga što ju je on stvorio, nego zbog toga što Gejts razmišlja dublje i šire. Stvar pandemije virusa korona je više pitanje logike. Da smo i mi razmišljali o ovome, sigurno bi donijeli isti zaključak.

Novinari Vox-a pitali su Gejtsa čega se plaši?

"Srećom malo je stvari, a većina njih su malo realne. Velika vulkanska eksplozija, asteroid, snažan zemljotres, nuklearne katastrova. Računam da čansa da se nuklearni rat dogodi za vrijeme moga životnog vijeka je veoma mala. Ali računam da šansa da se epidemija mnogo gora od ebole dogodi za vrijeme mogao životnog vijeka je veća od 50 odsto".

"Ako pogledamo 20. vijek, i pogledamo kartu smrti, tu je Prvi svjetski rat sa 25 miliona stradalih, Drugi svjetski rat sa 65 miliona stradalih, a onda ćete vidjeti da je tu i španski grip. Postoje dvije vrste gripa, jedan koji se šire efikasno među ljudima, a drugi ubijaju dosta ljudi. Te dvije stvari kombinovale su se jednom, a to je španski grip. Ne znamo odakle je došao, zovemo ga španski jer su Španci prvi progovorili o tome."

"Onda spomenemo španski grip danas i kažemo, okej, današnji zdravstveni sistemi su mnogo bolji. Ne bi to bilo toliko loše. I onda smo pokušali (kompjuterski), bile su neke pretpostavke koje smo morali napraviti, ali smo pokazali da većina infekcije zbog povećanog transporta, koji u poređenju sa 1918. godinom je 15 puta veći, napravio stanje gorim", poručio je Gejts tada.

"Kada se pojavila ebola, shvatio sam da nismo spremni za neku ozbiljnu epidemiju koja bi se širila mnogo brže, nego što je ebola. To je najveći rizik velike tragedije", sve to, rekao je Gejts 2015. godine.

Četiri godine kasnije pojavio se virus korona koji dvije godine drži svijet pod blokadom.