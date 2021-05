Zoran pokušao da spasi dječaka iz septičke jame: "Mislio sam ugledaću mjehurove, a on se odmah udavio"

- Čuo sam panične pozive: "Zorane, Zorane..." Istrčao sam i vidio komšinicu Vidu, bila je uspaničena, prvo je pokušala da dozove moga brata, ali njega nije bilo kod kuće, pa je dotrčala do nas. Vrištala je: "Zorane, Zorane... Palo je dijete u šaht!" Sa sinom sam otrčao do njihovog dvorišta, pogledao sam u rupu, od mališana nije bilo traga, jadnik se već udavio – ovako jučerašnju nesreću u niškom naselju Karaula opisuje Zoran Marković, komšija porodice šestogodišnjeg U. L. koji se utopio u septičkoj jami.

Alarmirao porodicu

Do tragedije je došlo oko 17:30 sati u vikendici mališanove porodice gdje su došli da provedu uskršnje praznike. Dok je djetetova majka sa sestrom sjedila u kući, U. L. i njegov mlađi brat su se igrali u dvorištu. Mlađi dječak je i alarmirao porodicu vidjevši kako mu se brat davi. Prema Zoranovim tvrdnjama, septička jama bila je pokrivena samo parčetom lesonita koje je popustilo pod dječakovom težinom, pa je mališan upao u rupu duboku 180 centimetara punu vode i fekalija.

- Strašno je bilo to gledati, mlađi dječak je sjedio na jednoj cigli pored jame, nije jadan znao ni šta se dešava. Dohvatio sam neku grabulju od metar i po dužine, ispružio sam se koliko sam mogao, sin me je držao ali uzalud, nisam uspjevao da vidim dijete. Kada sam shvatio da ništa ne mogu da uradim, rekao sam dječakovoj porodici da zovu vatrogasce. Nastavio sam da gledam u jamu, nadao sam se da ću vidjeti mjehurove koji će pokazati da još diše, ali nikakvog znaka da je dijete živo nije bilo – opisuje Zoran tragediju kojoj je svjedočio.

Potresen komšiluk

Prema njegovim riječima, vatrogasci i policija su kazali da se udalje i da je to njihov posao.

- Ali ni oni nisu mogli da ga spasu. Poslije je došao tužilac, dao sam izjavu i to je to. Komšiluk je mnogo potresen, cijelu noć spavali nismo. Siroto dijete, da skonča na takav način, to je užas jedan – zaključuje mještanin Karaule.

Policija je obavila uviđaj i ustanovljeno je da se radi o nesretnom slučaju.