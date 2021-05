Žestoka rasprava na suđenju za jeziv zločin: Ubio ženu dok su djeca spavala u drugoj sobi

Suđenje Bošku Spasiću, optuženom za ubistvo supruge Jelene, odloženo je u petak u Višem sudu u Beogradu, jer je odbrana tražila da se komisija sa Medicinskog fakulteta ispita zbog "dramatično drugačijeg vještačenja" od prethodnih.

Sa Instituta za sudsku medicinu medicinskog fakulteta u Beogradu u Sud je dostavljen nalaz ljekara vještaka. Tužilaštvo na njega nije imalo primjedbe, ali je Spasićeva odbrana iznela da je iznenađena onim što se u nalazu našlo.

– Ovo je iznenađenje, nisu u pitanju finese već dramatično drugačiji izvještaj od prethodnih – rekao je advokat optuženog Goran Pejić i naveo elemente izveštaja, koji su, prema njegovom zapažanju, sporni.

– Prvobitno je rečeno da je oštećena mogla da pruža otpor maksimalno pola minuta nakon uboda, da je poslije toga morala da izgubi svijest, to je prema riječima vještaka Stankovića, a sada je navedeno da je mogla da se brani nekoliko minuta. Uz to, navedeno je da su stajali “licem u lice”, i to je sigurno, ali nema podatka o položaju u kome su bili, da li stajali, ležali – naveo je advokat Pejić.

Uz to, prigovorio je i na način na koji se govorilo o fizičkom sukobu do kojeg je među Boškom i Jelenom došlo.

– Taj dio o fizičkom sukobu dat je paušalno, bez detalja. Došlo je do njega, ali moglo je da bude dok se branila, prije ili nakon uboda. Vještak Stanković naveo je u ranijem izvještaju da su povrede mogle biti odbrambene, a mogle su i da ne budu, a to nalaz ova tri vještaka ne govori – rekao je Pejić dodajući da je sedam ljekara vještačilo, a da su razlike dramatične:

– Jednom se navodi da je krv šikljala, jednom da je kapljala, a prvi put se u ovom izveštaju govori o jastuku natopljenom krvlju, njega prije nije bilo – zaključio je branilac.

Sudija Zoran Božović uvažio je zahtjev odbrane i zakazao novo ročište za 18. jun na kojem će biti ispitan sudski vještak Dragan Ječmenica, jedan od troje ljekara koji su radili dostavljeni nalaz.

Boško Spasić (46) ubio je svoju suprugu Jelenu (52) 29. maja 2019. godine u njihovom porodičnom stanu u ulici Desanke Maksiomović na Vračaru. On je nesrećnoj ženi zario nož u vrat od čega je ona na licu mjesta preminula.

Nakon ubistva, pozvao je svoju sestru Katarinu i rekao joj šta je učinio, a potom je prerezao vene.

Sve se to dešavalo dok su u susjednoj sobi spavala dvojica njihovih maloljetnih sinova.

U prvi mah motiv ovog ubista bio je nejasan. Spasić na saslušanju nije želio da kaže ni riječ, a ljudi koji ih poznaju pričali su da nisi znali da par ima probleme, imali su skladan brak, dvije firme i lijepo su živjeli.

Kada je počelo suđenje, branio se riječima da u trenutku ubistva nije bio svestan i da se ne sjeća da ga je počinio, a da je za smrt supruge saznao tek u Urgentnom centru nakon što je došao svijesti. Potvrdio je da je kobne noći sebi želio da oduzme život i da je isjekao vene i dodao da to nije bio prvi takav pokušaj, ali da ga je prethodnih puta od toga odgovarala supruga.

Rekao je da se na taj potez odlučio jer su zapali u finansijske probleme, a da je jedini izlaz vidio u svojoj smrti nakon koje bi Jelena nastavila da vodi firmu.