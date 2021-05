Žestok sukob u busu: Putnik snimao vozača dok koristi telefon, ovaj ga udario vratima

Negovan Trajković je u utorak, 11. maja, oko 15 sati sa šestogodišnjim djetetom putovao autobusom koji saobraća na liniji 81 u Beogradu. Autobus je bio pun. Nakon kraćeg vremena vidio je, kako kaže, da vozač naglo koči i kada je došao do njegove kabine vidio je da "radi ono što ne smije da radi ni vozač u automobilu, a kamoli oni koji su zaduženi za bezbjednost na desetine putnika".

- Sa djetetom sam u Zemunu na stajalištu Filipa Višnjića ušao u autobus. U nekom momentu sam osjetio da vozač naglo koči. Kada sam malo bolje obratio pažnju na njega, vidio sam da on sve vrijeme gleda u mobilni i vozi pun autobus. Nakon što sam ugledao taj meni nevjerovatan prizor, pokucao sam na vrata vozačke kabine dok je stajao na stanici, jer sam samo tada mogao da iskoristim momenat i ostavim dijete da sedi samo. Na moje riječi da je autobus pun ljudi, da ima i djece i da skloni telefon, rekao mi je da me ništa ne čuje - priča Negovan za "Telegraf".

Pošto je vozač, kako kaže, više od pet stajališta konstantno gledao u mobilni, drugi put je prišao kako bi ga fotografisao ga i snimio, na šta je vozač žustro reagovao.

- Udario me je vratima kabine, vjerovatno da bi mi izbio telefon iz ruke. Zaustavio je autobus između stajališta i rekao da izađem iz vozila jer ga ometam u radu, ili će zvati policiju. Iz Sekreterijata za javni prevoz su mi rekli da je zbog takvog vozača ja trebalo da zovem policiju, ali s obzirom na to da mi se dijete od šest godina uplašilo, izašao sam i nastavio pješke. Napao me je jer je vidio da snimam, što svakako ne bih radio da je na moje prvo obraćanje sklonio telefon. Ali nije. Nastavio je da gleda u njega kao kad se čovjek kod kuće zavali u fotelju, pa sa obje ruke drži telefon. To je izazvalo revolt sa moje strane, jer sam shvatio da on to radi namjerno i svjesno. Zbog toga sam odlučio da sve dokumentujem - dodaje.

Negovan kaže da svi ponekad, kad im stigne poruka, brzinski pogledaju u telefon dok voze. Iako to ne bi trebalo da rade, takvu situaciju bi, kako objašnjava, ipak mogao da razumije. Međutim, ovaj vozač je 20 minuta, koliko je Negovan proveo u autobusu, konstantno gledao u telefon i volanom upravljao laktovima.

- Jedna starija gospođa iz autobusa mi je rekla da taj vozač to stalno radi. Kao pojedinac se pitam kome čovjek da se obrati u ovakvoj situaciji i pitam se da li znamo ko nam sve vozi djecu - zaključuje Negovan.

Proslijeđena pritužba

Njemu su iz Sekretarijata za javni prevoz javili da su po njegovoj pritužbi na rad vozača sa linije 81 odmah reagovali i pritužbu proslijedili odgovarajućem prevozniku sa zahtjevom da ispita sve navode, kao i da se vozač izjasni o navedenim okolnostima.

"Takođe, zahtijevano je da se, ukoliko se utvrdi nepravilnost u radu, u skladu sa poslovnom politikom preduzeća izrekne odgovarajuća mjera", navedeno je u odgovoru Sekretarijata.

Oni su ga takođe pozvali da prijavu uputi i saobraćajnoj policiji "iz razloga što vozač postupa suprotno Zakonu o bezbjednosti saobraćaja".

Prevoznik da reaguje

Iz Konzorcijuma privatnih prevoznika potvrdili su za Telegraf da se radi o vozilu preduzeća koje je član Konzorcijuma.

- Korišćenje mobilnih telefona je zabranjeno. Vozači su to i potpisali. Mi ćemo insistirati na tome da se ovaj vozač zbog svog ponašanja prema putniku i korišćenja mobilnog telefona adekvatno kazni u najkraćem roku - kazali su.