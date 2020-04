Žena zvala policijsku stanicu tokom policijskog časa: "Nisam ostavila 12 jaja za tortu"

Žena iz Loznice je na svom Tviter profilu sinoć podijelila jako neobičnu priču.

Radnja se odvija "napeto". Mjesto radnje Loznica, vrijeme je prekjuče negdje oko sredine policijskog časa. Ozbiljna je situacija - djeca čekaju. U odsudnom prazničnom trenutku majka pravi kardinalnu grešku! Njenu priču sa Tvitera prenosimo vam u potpunosi:

"Jedna lijepa priča nastala za vrijeme današnjeg policijskog časa. Kako sam inteligentno ofarbala sva jaja i nisam ostavila 12 komada za tortu, pozovem MUP u Loznici da vidim mogu li da izađem 500m od kuće da pozajmim od drugarice", počinje dogodovštinu korisnica pod nadimkom Inkriminisana.

Policija je situaciju shvatila krajnje ozbiljno. Sugrađanka se našla u nesvakidašnjoj nevolji.

"Poslije obostranog zacenjivanja od smijeha, mog ubjeđivanja da veći problem od ovog mog trenutno ne postoji, da četvoro djece čeka tortu za Uskrs i da sam gotova ako je ne bude, policajka mi je rekla da postoje dvije opcije", priča majka.

"Prva je da sačekam mrak i na svoj rizik da probam da se provučem do drugarice i uzmem ili ako mi nije kasno da sačekam da ona završi smjenu u 19h pa će mi ih rado donijeti. I carica je zaista to uradila. Otišla je do moje drugarice i donijela mi jaja za tortu", oduševljeno je napisala tviterašica.

"Blic" je uspio da pronađe policajku koja je pomogla svojoj sugrađanki.

"Jeste, to sam bila ja. Ali, ne bih voljela da se moje ime pominje u javnosti, samo sam htjela da pomognem. Jeste lijepa priča, ali moj posao je da pomognem, a posao je posao. Nisam to uradila za pažnju", potvrdila nam je žena i istakla da ona sama nikada ne bi pomenula to što je uradila. Naprosto - sve je njoj to u okviru službe."

(Espreso.rs)