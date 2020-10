Epicentar zemljotresa bio je 11 kilometara jugozapadno od Prištine, na dubini od pet kilometara, objavio je EMSC na Tviteru.

Zemljotres se dogodio u 16.05 časova.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M2.1 in Kosovo-Serbia-N Mac. Border Reg. 44 min ago pic.twitter.com/fkLiD5Elaq

