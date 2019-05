Želja svakog domaćinstva: Krmača oprasila 22 praseta

Da će u samo jednom danu njegova farma biti brojnija za čak 22 praseta u to je jedva povjerovao i sam Branko Đuričić iz Gole Glave.

Iako rijetko, i to se dešava. Na farmi Đuričića u ovom valjevskom selu, priplodna krmača stara 23 mjeseca, oprasila je ni manje ni više nego dvadesetdvoje prasadi.

Ova krmača prvi put je oprasila četrnaestoro, drugi put petnaestoro prasadi, a sada sedam više.

Ovdje nije riječ o vještačkom osjemenjavanju već o prirodnom parenju, odnosno ukrštanju čistih rasa svinja jorkšira i švedskog landrasa.

"Iznenađen sam, ali sam i zadovoljan što se tako dogodilo. Zbog velikog broja prasadi koje sama ne bi mogla da odgaji mi smo sedam prasadi stavili kod druge krmače koja se oprasila tri sedmice ranije, a 13 ostavili sa njom. I jedni i drugi su dobro, gajimo ih. Od nje ćemo odgajiti 20 prasadi pošto je dvoje nažalost uginulo", kaže Đuričić.

Veterinari kažu da na broj oprašenih prasadi utiču brojni faktori, prije svega da li je riječ o prirodnom parenju ili vještačkom osjemenjavanju i podsjećaju da je u jednom leglu uobičajen broj prasadi između deset i dvanaest.

"Ukoliko je reč o prirodnom parenju moraju se uzeti u obzir svojstva koja se prenose sa priplodnjaka ili svojstva priplodne krmače ili nazimice, kao i da li se radi o krmači ili nazimici i njenoj starosti, kao i koliko se puta prasila. Pored toga ako se zna da priplodnjak u jednom ejakulatu ima 250 do 300 mililitara ejakulata i da u jednom mililitru ejakulata ima 2,5 do 30 miliona pokretljivih spermatozoida a priplodna krmača ili nazimica u period parenja imala veliki broj folikula na jajniku uz to da je došlo do velike oplodnje jajnih ćelija onda možemo govoriti o većem broju jedinki koje će se oprasiti", objašnjava doktor veterinarske medicine Budimir Višić.

Đuričići se godinama bave svinjarstvom, a na farmi su trenutno dvadesetdvije krmače praščare, deset suprasnih nazimica, tri nerasta, blizu osamdeset prasadi i petnaest tovljenika.

Branko kaže da sa cijenom od 170 do 180 dinara (oko 3 marke) žive vage tovljenika može da se radi, mada ni tu veli nema baš neke velike zarade.

"Nešto se čudno dešava. Za tri dana cena ode gore i bude solidna, a nakon toga ona padne. Neki dan kilogram žive vage tovljenika je bio 170 do 180 dinara a zatim odjednom je 150 – 155 dinara. Ko to diriguje i šta radi meni nije jasno. Imam utisak da na cenu svinja najveći uticaj imaju veliki proizvođači. Kada oni imaju za prodaju tovljenike cena je tada dobra, a nakon toga cena padne. Krmače koje gajim prase najčešće po šesnaestoro prasadi, a nazimice po dvanaest do četrnaest. Zadovoljni smo. Prosek je 11,5 prasadi po krmači, a trebalo bi taj prosek da povećamo na 13 što bi bilo još isplativije. Mi se borimo da opstanemo sa malo većom proizvodnjom i prodajom suprasnih nazimica i nerasta po boljoj ceni što poklapa jedno drugo kako bi bili na pozitivnoj nuli", navodi Đuričić.