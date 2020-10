Zbog ubrzanog širenja infekcije koronom, kafići se zatvaraju u 20 sati

Ako se "korona-cunami" pod hitno ne zaustavi, epidemiološka situacija u Srbiji mogla bi potpuno da izmakne kontroli! Obruč oko virusa što prije mora da se postavi. Da je to neophodno, upozoravaju i epidemiolozi i predstavnici Svjetske zdravstvene organizacije u Srbiji.

Virus se mora obuzdavati tamo gdje se i najviše širi, a to su mjesta masovnog okupljanja, u prvom redu ugostiteljski objekti. Iako to može da ima loše ekonomske posljedice, prva naredna epidemiološka mjera, za koju se zalažu i članovi Kriznog štaba, moglo bi da bude novo ograničavanje rada ugostiteljskih objekata do 20 sati.

Članovi Kriznog štaba, prema saznanjima "Novosti", još razmatraju da li bi takva mjera trebalo da važi za cijelu zemlju, ili samo za najveća potencijalna žarišta - Beograd, Kragujevac, Valjevo i još neka mjesta gdje se registruje porast broja inficiranih.

Profesor dr Branislav Tiodorović, epidemiolog i član Kriznog štaba, nema dilemu u kojem pravcu bi dalje trebalo djelovati:

- Problem je što ima onih koji ne poštuju mere, ali i sama kontrola tih mera. Još nije trenutak da se uvede policijski čas, jer spadamo u tri zemlje koje imaju najnižu stopu inficiranih na 100.000 slučajeva - kazao je on.