Završena istraga protiv Miroslava Mike Aleksića

Više javno tužilaštvo u Beogradu okončalo je istragu protiv vlasnika škole glume Miroslava Mike Aleksića (68) sprovedene zbog sumnje da je silovao i polno uznemiravao ukupno devet polaznica te škole.



To je za Tanjug izjavila portparolka tužilaštva Ivana Rakočević.

Tokom istrage prikupljeni su potrebni dokazi i pribavljena vještačenja na osnovu kojih će u narednim danima uslijediti odluka tužilaštva o podizanju optužnice.

Paralelno sa tim tužilaštvo će odlučiti i da li će tražiti produženje pritvora za Aleksića koji je uhapšen 11. januara, od kada se nalazi u pritvoru da ne bi u kratkom roku ponovio krivično djelo.

Aleksiću se na teret stavlja ukupno 19 krivičnih djla - 11, polno uznemiravanje i osam silovanja izvršenih od 2008. do 2020. godine.

Za krivično djelo polno uznemiravanje zaprijećena je novčana kazna ili zatvor do šest mjeseci, a ukoliko je učinjeno prema maloletnom licu, učinilac će se kazniti zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

Za silovanje su, u zavisnosti od načina izvršenja predviđene različite kazne, od najmanje dvije do 10 godina, pet do 12 godina, a za silovanje maloljetnica pet do 15 godina.

Jedna od djevojaka je u vrijeme napastvovanja bila maloljetna, dok su ostale tvrdile, da ih je napadao i dok su bile maloljetne i nakon punoljetstva.

Aleksić je negirao da je seksualno napastvovao pomenute učenice glume u svojoj školi, pored ostalih i Milenu Radulović koja ga je prva prijavila policiji, a nakon nje osmjelile su se i druge djevojke.

Međutim, prije dvije nedjelje završena su vještačenja svih devet glumica, a kako je za Tanjug tada rekao punomoćnik Radulovićeve, advokat Jugoslav Tintor, ona su potvrdila vjerodostojnost i validnost njihovih iskaza u kojima su ga optužile da ih je silovao ili polno uznemiravao.

Žrtve je vještačila komisija vještaka neuropsihijatara i prihologa, koja je zaključila da su one trpjele "psihičke patnje visokog itenziteta".

Aleksić se nalazi u pritvoru od hapšenja 11. januara, da ne bi u kratkom roku ponovio krivično djelo.