Zatvoren Sajam turizma u Beogradu

Svi koji rade i znače nešto u turizmu, ne propuštaju priliku da se predstave na Sajmu turizma u Beogradu.

Za Hercegovinu i Trebinje pročulo se nadaleko, ali u Turističkoj organizaciji Trebinja ne propuštaju priliku da sa potencijalnim turistima, predstavnicima agencija i tur operatera razgovaraju licem u lice.

"Veliki broj kontakata, poznanstava ostvarimo upravo na ovakvim i sličnim manifestacijama i iz tog razloga su tu s nama i predstavnici hotela, restorana, vinarija, turistički vodiči, turističke agencije, Grad Sunca, Hercegovačka kuća", kaže Marko Radić, direktor Turističke organizacije Trebinje.

Crna Gora, osim tradicionalno posjećenog primorja i gradova na obali, ove godine promovisala je i turističke potencijale svog sjevera - nova skijališta, hotele, atrakcije - kažu sjever im je karta za produženje ljetnje turističke sezone.

"U 2018. godini smo ostvarili milion noćenja više nego godinu ranije, stigli smo do 13 miliona noćenja. Uspjeli smo da po svim parametrima već krajem avgusta oborimo ukupno 2017.godinu. U oktobru smo prvi put u istoriji crnogorskog turizma premašili cifru od milijardu eura prihoda za 11 mjeseci to je oko milijardu i 23 miliona i mi očekujemo da ka dpogledamo podatke do kraja godine ukupni prihdoi budu veći za 80 do 90 miliona evra", kaže Damir Davidović, državni sekretar za turizam Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore.

Sajam turizma u Beogradu jedna je od najvažnijih turističkih manifestacija u ovom dijelu Evrope, a ove godine na njemu učestvuju i zemlje poput Indonezije, Maldiva i Kube. Kažu da im je važno ovo turističko tržište i turisti iz ovog dijela Evrope.

Srbija za nas ima ogroman turstički potencijal koji želimo da iskoristimo na obostrano zadovoljsvto, poručuju iz ambasade Indonezije. Plaže, tropske šume, vulkanske planine dio su ponude koja,kažu više nije tako nedostupna.

"Ljudi u Srbiji vjerovatno misle da putovanje u Indoneziju zahtjeva veliku sumu novca. Koliko novca je potrebno za putovanje od 10 ili 15 dana? Naše agencije ovdej nude aranžamne od 10-tak dana za 890 evra", kaže Ameli Marta Tampubolon, ekonomski poslovi ambasade Indonezije u Srbiji.

Svi koji su dogovoriili saradnju ili rezervisali aranžamane za ljetovanje, napravili su posao. Sajam turizma - koji pod svojom kapom okuplja i vinare, proizvođače hotelsko-ugostiteljske opreme i suvenira, svoja vrata zatvorio je večeras.