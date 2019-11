Zatezanje odnosa između Vučića i Dačića: SPS-u posljednja "opomena pred isključenje"

Disciplinovanje: Naprednjaci su za sutra u 17 sati zakazali sjednicu Predsjedništva u centrali stranke, a jedna od tačaka sastanka biće i poljuljana saradnja sa socijalistima.

Srpska naredna stranka nastaviće saradnju sa Socijalističkom partijom Srbije, ali im je ovo posljednje upozorenje „pred isključenje“, saznaje Kurir od izvora iz vrha SNS.

Naprednjaci su za danas u 17 sati zakazali sjednicu Predsjedništva u centrali stranke, a jedna od tačaka sastanka biće i poljuljana saradnja sa socijalistima, odnosno da li SNS i SPS treba da nastave saradnju.

Izvući će se

Izvor Kurira kaže da to što je lider Pokreta slobodnih građana Sergej Trifunović otkrio da ga Ivica Dačić, šef SPS, zove i traži da ga ne napada, samo dio stvari koje se zamjeraju socijalistima.

"Kad god neko iz opozicije napada Vučića i to što on radi, socijalisti ili ćute, ili se oglase na samom kraju. To je nedopustivo od koalicionog partnera koji je dobio i više nego što zaslužuje. Kako sada stvari stoje, izgleda da će se Dačić i socijalisti i ovaj put izvući, ali ovo je Dačiću posljednje upozorenje", kaže izvor našeg lista.

Iz SPS poručuju da su spremni i za opoziciju. Visoki funkcioner SPS i narodni poslanik Novica Tončev kaže u razgovoru za Kurir da niko nije rođen u fotelji.

Prst u oko

"Ne znamo kakav će zaključak biti donet na organima SNS, ali ne bi bilo korektno da politički ispašta čitav SPS širom Srbije zbog jedne izjave Sergeja Trifunovića. Zato smatram da je važno da Dačić i Vučić u četiri oka popričaju i rješe problem, kao što su to radili i do sada", navodi Tončev, a na pitanje da li se plaše da bi mogli da odu u opoziciju, kaže:

"Moramo polako da se navikavamo i na opozicionu klupu, niko nije rođen na vlasti i u fotelji. Za funkcionere SPS koji stalno imaju uporište glasača u svojoj bazi ne bi bilo zime, a ne znam šta bi kao opozicionari radili ovi naši što sede po kafićima i čekaju da im isporučimo džakove sa glasovima. Meni lično te česte prozivke ne smetaju, to mora mnogo više da brine drugove na visokim državnim funkcijama".

Počasni predsednik SPS i narodni poslanik Milutin Mrkonjić tvrdi da koalicija SPS i SNS odlično funkcioniše, mada, dodaje, SPS i ne mora da bude u vlasti.

"Dačić i Vučić izvrsno vode državu. To što neki iz SNS kritikuju, ja to nisam shvatio da me neko ponižava. Ja sam za to da partnerski odnosi budu iskreni - kazao je Mrkonjić, a na pitanje da li bi se socijalisti snašli van vlasti, poručio je:

- SPS ne mora da bude u vlasti.