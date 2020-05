Zašto ljudi misle da je Arkan živ, ima li dokaza?

Željko Ražnatović Arkan, kraj beogradskog podzemlja, ubijen je 20. januara 2000. godine i u to vjeruje široka javnost.

Arkano likvidaciju nije mogao nikako da preživi. Zadobio je veći broj metaka u glavu i grudi i te rane su bile smrtonosne. U Urgentnom centru u 18:30 minuta konstantovana je smrt Željka Ražnatovića Arkana.

Međutim, priču o Arkanovom preživljavanju ili namješanju njegovog ubistva podgrijavaju Arkanovi sinovi iz prethodnih brakova. Ražnatovićev sin Mihajlo je svojevremeno tvrdio da je Arkan promijenio lični opis i da živi na Kipru, a da se njegova supruga Ceca Ražnatović prema njemu ponaša kao prema robu.

"Hoću da Srbija zna istinu! Ceca ga u Aja Napi prijateljima predstavlja kao svog ujaka. Moji doušnici ga često viđaju u dvorištu vile, tvrdi sin Željka Ražnatovića", izjavljivao je Mihajlo 2016. godine.

"Dok zaluđene djevojke jašu svoje momke u Guči, Ceca upregla Arkana da joj vucara torbe i kofere - napisao je Mihajlo na Fejsbuku ispod fotografije snimljene na aerodromu na kojoj je Ceca i jedan puniji gospodin koji joj nosi stvari.

Mihajlo Ražnatović za Kurir tvrdi da sumnja da je upravo taj čovjek njegov otac Željko. Prema njegovim riječima, Arkan je potpuno promijenio lični opis, ugojio se i drži se po strani. Živi na Kipru u Cecinoj vili. A Ceca je, s druge strane, promijenila ponašanje prema Arkanu.

"Ceca izdržava Arkana i tretira ga kao psa. Hoću da Srbija zna istinu! Imam svoje ljude u Aja Napi koji mi sve prenose, a onda sam se i ja svojim očima uvjerio da je on živ. Znam da ga Ceca gostima koji s njom dođu na Kipar predstavlja kao svog ujaka. Moji prijatelji ga često viđaju u dvorištu vile. Ona Željka drži u šaci i ucjenjuje ga. On više nema onu moć, a ona to koristi. Kao najstariji sin pozivam svog oca da se vrati u Srbiju, jer mu je bolje da robija u zatvoru nego da bude Cecin rob!", rekao je Mihajlo Ražnatović tada za Kurir.

On dalje tvrdi da je Arkan lično zaustavio njegovog polubrata Vojina, koji je prethodnih mjeseci intenzivno napadao Svetlanu Ražnatović.

- U vrijeme kad je Vojin javno napadao Cecu, ona je često išla na Kipar, vjerovatno da bi se sa Željkom posavjetovala kako Vojina da skine s grbače. Ubrzo je Vojin prestao s napadima i obećao joj da to više neće raditi - rekao je Mihajlo Ražnatović.

Čak se u jednom trenutku digla "afera" u Hrvatskoj kada su na granici zaustavili čovjeka koji je nevjerovatno ličio na Arkana. Ipak, radilo se o Darku Mališi, koji samo liči na bivše komandanta Srpske dobrovoljačke garde.

Dodatne sumnje su dodale tvrdnje Arkanovog tjelohranitelja, koji uporno tvrdi da je Arkan živ.

"Pozajmio sam detektor na metal i na dubini od 2 i po metra na Arkanovom grobu ne detektuje nikakav metal. Išao sam kod lčjudi koji prave te spomenike i tamo sam probao i tamo registruje metal. Pređem na drugi grob i tu se registruje metal. Ja i dalje tvrdim da Arkan nije ubijen. Pa nemoguće da bi ga sahranili bez ičega. Nemoguće", rekao je nekadašnji pripadnik garde Željka Ražnatovića Arkana i jedan od njegovih telohranitelja, Miloš Petković Dafina.

Ipak, sve ove priče ostaju na nivou spekulacija i teorija zavjera.

Detaljna istraga potvrdila je Arkanovu smrt, nakon čega su snimane i rekonstrukcije. Nalaz obdukcije potvrdio je da povrede koje je za života zadobio Arkan su bile smrtonosne na mjestu.