Zaražen i drugi srpski diplomata

Јoš jedan član diplomatske misije Srbije pri UN u Ženevi zaražen je virusom korona i nalazi se u bolnici, i to je drugi srpski diplomata u tom gradu koji je zaražen, izjavio je srpski ministar spoljnih poslova Ivica Dačić.

- Imamo drugog člana naše diplomatske misije u Ženevi, koji je takođe dobio virus korona, i koji je u dosta teškom stanju i trenutno se nalazi u bolnici u Švajcarskoj. To je naš drugi diplomata koji je oboleo - rekao je Dačić za Studio "B".

Dačić je dodao da je u Švajcarskoj situacija malo haotična, te naveo da će protestovati zbog ponašanja prema srpskim diplomatama.

- Našem prvom diplomati su rekli da se 21. marta javi da bi se videlo da li mu je prošla korona. On se javio, a oni su mu rekli da nema potrebe da dolazi, da nemaju testove i da testiraju samo teško bolesne, a da on preventivno ostane još sedam dana u poluizolaciji. Tako da on sada ne zna da li je izlečen, a u međuvremenu se zarazio i drugi diplomata, koga nisu hteli da puste u bolnicu u Švajcarskoj - rekao je Dačić.

On je naveo da se nada da je prvi član diplomatske misije kod kojeg je registrovan virus završio terapiju i da neće više biti definisan kao neko ko je zaražen.