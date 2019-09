Zapad zabrinut zbog sve jačeg prijateljstva Srbije i Kine

Velika željezara vidljiva je kilometrima oko Smedereva jer u nebo iznad Srbije izbacuje oblake gustog crnog dima. Stara više od 100 godina, ova željezara kucajuće je srce grada, smještenog na obalama Dunava.

"Da Kinezi nisu kupili željezaru, sada bismo ovdje imali haos. Kad ne bi bilo Kineza, ne znam kako bi ovi ljudi preživjeli", za CNN govori Ljubiša Stojiljković, stanovnik Smedereva, prenosi Index.hr.

Željezara se krajem 90-ih borila za opstanak, a kompanija US Steel kupila ju je 2003. godine za 33 miliona dolara. Manje od 10 godina kasnije, u sjenci globalne krize, željezara je prodana. Kina se pojavila 2016. godine. HBIS Group ili Hesteel Group, državna kompanija za proizvodnju gvožđa, kupila je željezaru za 52 miliona dolara i obećala da će investirati još deset miliona. Od 66.000 stanovnika Smedereva, prema podacima iz 2011. godine, njih 5.000 radi u željezari.

Radi se o malom dijelu rastućih kineskih investicija u Srbiji, koja se nekad smatrala najboljim kineskim prijateljem u Evropi.

To je prijateljstvo danas još čvršće. Peking je u Srbiju od 2011. godine, prema podacima američke ambasade u Beogradu, poslao oko četiri milijarde dolara investicija, uglavnom iz državnih kompanija, što otprilike odgovara američkim investicijama u ovu zemlju zapadnog Balkana.

Osim toga, Kina je obećala još pet milijardi dolara u zajmovima i regionalnim infrastrukturnim projektima, objasnila je Rojtersu , ministarka Zorana Mihajlović. Projekti uključuju obnovu autoputeva, željeznica i industrije.

SAD i Evropa gledali su kako raste kineski trag u Srbiji, te kako se Beograd okreće od svojih tradicionalnih saveznika na zapadu prema novom prijatelju s istoka.

Na vratima Evropske unije, Srbija je jasno stavila do znanja da je ulazak u EU jedan od njenih strateških ciljeva, ali nedavni potezi Beograda dovode u pitanje te namjere.

"Pokušavamo ih podržati u kretanju u jednom smjeru. Morali bi biti oprezni u odabiru smjera", rekao je CNN-u američki ambasador u Srbiji Kajl Skat.

Kineska kompanija koja je privukla najviše pažnje SAD-a je Huavej, najveći svjetski proizvođač telekomunikacijske opreme. Huavej je postavio sigurosne kamere u Beogradu, u sklopu inicijative "Sigurni grad", a postoje planovi i da Huavej izgradi 5G mrežu u Srbiji, uprkos zabrinutosti američkih sigurnosnih agencija zbog kineske kompanije, koja to odbacuje.

Američke vlasti su zabranile američkim kompanijama da koriste Huavejovu opremu, ali takve zabrane u Evropskoj uniji nema. Njemačka, Italija, Francuska i Velika Britanija izrazile su na različitim poljima želju za saradnjom s Huavejom na sljedećoj generaciji 5G usluga.

SAD nije jedina zemlja zabrinuta zbog kineskih investicija u Srbiju. Postoji i značajna zabrinutost u Evropskoj uniji, najvećem investitoru u Srbiju, koja je veći dio bliske prošlosti provela pokušavajući da postane članica. Kao što je zamjenik premijerke Ivica Dačić početkom ove godine rekao novinarima, odnosi Srbije i Kine "nisu dočekani s entuzijazmom u Briselu".

Ekonomski se Srbija oslanja na Evropu u većem dijelu svoga izvoza i najviše investicija u Srbiju dolazi iz Evrope. Mnogi Srbi nikad nisu SAD-u i Evropskoj uniji oprostili NATO-ovo bombardovanje 1999. godine kao odgovor na ono što su oni nazvali etničko čišćenje na Kosovu. Neke zgrade, uništene u bombardovanju, prazne su i danas te podsjećaju na borbe.

Jedna od meta u bombardovanju bila je ambasada Kine u Beogradu. SAD su tvrdile da je to bila greška, ali ni Srbija, ni Kina nisu povjerovale u to objašnjenje. Danas na mjestu nekadašnje kineske ambasade Peking gradi svoj najveći kulturni centar u Evropi.

Srbija je oduvijek pokušavala da balansira između glavnih svjetskih sila, Rusije, Evrope i SAD-a. Sada je u tu ravnotežu ušla i Kina.

Na pitanje koga Srbi vide kao boljeg prijatelja, ambasador Skat nije oklijevao: "Apsolutno bi odgovorili da je to Kina i to me ne iznenađuje. To se može videti i u anketama, to je dio medijskog okruženja. Vidjećete da Kina dobija 50 pozitivnih članaka na jedan neutralni, dok zapad dobija jedan neutralni tekst na 25 negativnih".