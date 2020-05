Žandarmerija napravila koridor između pristalica SNS-a i "Dveri"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je večeras građane Srbije da se zbog ukupne epidemiološke situacije ne okupljaju masovno do kraja maja i zamolio poslanike Srpske napredne stranke /SNS/ Aleksandra Martinovića i Sandru Božić da prekinu sa štrajkom glaću.

On je naglasio da se na platou ispred Narodne skupštine Srbije prema bezbjednosnim procjenama večeras nalazi oko 5.790 pristalica SNS-a i oko 60 pristalica "Dveri".

"Mi znamo ko je većina, ali se to pokazuje na izborima. Mi moramo da štitimo zdravlje ljudi. Nama je potrebno zajedništvo. Moj poziv je da se suzdrže do kraja maja. Dvije trećine od ukupno zaraženih danas je iz Beograda", rekao je on na konferenciji za novinare.

Vučić je rekao da zabrinjava jačanje ultradesničarskih pokreta u Srbiji, ali da se nada da će srpsko društvo imati dovoljno snage da se takvim "anticivilizacijskim idejama iz vremena inkvizicije civilizovano suprotstavi".

On je pozvao građane na jedinstvo i za veliku pobjedu, odnosno oporavak ekonomije.

"Pred nama je vreme kada se borimo za investicije. Već imamo najave za deset velikih investicije i pozivam one koji su došli da dođu i stvaraju u našoj Srbiji. Pozivam sve aktere da idu na izbore. Da budu fer u kampanji jer nećemo trpeti nikakvo nasilje", poručio je Vučić.

Pripadnici Žandarmerije napravili su večeras kordon između građana koji su došli da podrže poslanike SNS-a koji štrajkuju glađu i pristalica "Dveri" koji podržavaju lidera tog pokreta Boška Obradovića, koji takođe štrajkuju glađu ispred Skupštine Srbije u Beogradu.

Prvi je štrajk glađu započeo samostalni poslanik Miladin Ševarlić, koji je od štrajka odustao danas.

U štrajku su lider "Dveri" Boško Obradović radi očuvanja Kosova i Metohije u sastavu Srbije, "zbog kršenja Ustava i rušenja demokratije", kao i poslanici SNS-a Aleksandar Martinović i Sandra Božić koji zahtijevaju da Tužilaštvo reaguje povodom napada na poslanika Marijana Rističevića.

ŽANDARMERIJA NAPRAVILA KORIDOR IZMEĐU PRISTALICA SNS I "DVERI"

Metalnim barikadama Žandarmerija je razdvojila dvije suprotstavljene grupe i njeni pripadnici stoje u praznom prostoru.

Preko puta zgrade Skupštine u Pionorskom parku broj građana se povećava, prenosi Tanjug.

