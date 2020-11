Zamijenili kartone pacijenata u zatvorskoj bolnici, pa pogrešnog pustili na slobodu

Iz Specijalne zatvorske bolnice prije nekoliko dana umalo je na slobodu puštena jedna osoba koja za to nije ispunjavala zakonske uslove.

Do propusta je došlo kada su pomiješani dokumenti, kartoni i identiteti dva stranca koji su imali određene obavezne mjere liječenja u ovoj ustanovi u trajanju od 15 dana, nezvanično saznaje Blic.

Kako saznaje Blic, sve se dogodilo kada su u ovoj ustanovi pomiješali kartone sirijskog i tunišanskog državljanina H. M. i M.A. od kojih nijedan ne govori srpski jezik.

Jedan je na slobodu trebalo da bude pušten 13., a drugi 17. novembra.

Nakon toga iz Specijalne zatvorske bolnice na slobodu je pušten Sirijac i to nekoliko dana prije isticanja određene kazne obaveznog liječenja.

On je, prema nezvaničnim informacijama, stigao do kapije ove ustanove kada je uočena greška i on je odmah vraćen nazad!

Prema navodima lista Politika, puštanje okrivljenih iz Specijalne zatvorske bolnice ili sa izdržavanja zatvorske kazne, kada za to nema zakonskog pokrića, najteži je disciplinski prekršaj u zatvorskom sistemu.