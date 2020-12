Zaključao se u sobu hostela i prijetio da će baciti bombu

Državljanin BiH, koji se zaključao u sobu u jednom hostelu u Novom Sadu i prijetio da će baciti bombu, predao se policiji poslije višečasovnih pregovora.



Državljanin BiH, koji se juče poslije podne zaključao u sobu jednog hostela, poslušao je pregovarače i u toku noći je nenasilno otvorio vrata, javili su beogradski mediji.

Prvim pregledom prostorije, kako pišu, utvrđeno je da kod sebe nije imao nikakvo oružje, pa ni eksplozivnu napravu.

Muškarcu je ukazana medicinska pomoć, a istraga će da utvrdi zašto je prijetio bombom.

On se juče popodne prijavio na prijavnici jednog hostela. Prema navodima medija, osoblju je bilo čudno što nije izlazio iz sobe, pa su tokom večeri otišli do njega, ali im je on rekao da odu ili će baciti bombu.

Iz hostela su pozvali policija, koja je stigla na lice mjesta i uspostavila kontakt sa muškarcem.