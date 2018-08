Zadovoljstvo što i Dodik dijeli moje mišljenje

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je, povodom izjave predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da Srbija treba da integriše u svoj sastav četiri opštine na sjeveru Kosova i Metohije, da mu je drago što i drugi dijele ovaj stav koji on zagovara već 10 godina.



"Ja to pričam 10 godina", rekao je Dačić novinarima nakon neoficijelnog susreta sa portparolom Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marijom Zaharovom u beogradskom hotelu "Moskva".

Govoreći o razgraničenju kao mogućnosti rješenja problema Kosova i Metohije, Dačić je rekao da je rano govoriti o tome da li Rusija i SAD podržavaju ideju Beograda o razgraničenju sa Albancima, jer je uopšte daleka mogućnost da se dođe do nekih dogovora o rješenju za Kosmet.

Dačić je dodao da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i on stalno razgovaraju sa ruskim zvaničnicima.

"Mi ništa ne radimo iza leđa našem glavnom strateškom partneru, zemlji koja nam daje najveću podršku. S druge strane, to je tema o kojoj se razgovara sa najvažnijim zemljama, bez obzira što EU vodi dijalog. Nema trajnog rešenja bez učešća i drugih zemalja", rekao je Dačić.

On je naveo da je Beograd otvoren za dijalog i nalaženje trajnog rješenja za pitanje Kosmeta i dodao da će to biti tema svih sastanaka u septembru, ali i sada u avgustu.

Dačić je ukazao da su SAD otvorene da se o svemu razgovara, uključujući i ideju razgraničenja.

"Došlo do promene američkog stava kada je reč o tome da se ipak otvori mogućnost da se i dalje vodi dijalog o nalaženju trajnog rješenja za problem Kosova. Sada se to promenilo dolaskom nove administracije. Oni ne preferiraju sada, niti predlažu neko rešenje, ali otvaraju mogućnost da se u neposrednom dijalogu Beograda i Prištine dođe do obostrano prihvatljivog rešenja", rekao je Dačić.

Prema njegovim riječima, to je dovoljno da se ipak otvore vrata za dijalog.

"Protiv smo učlanjenja Kosova u međunarodne organizacije dok se ne reši pitanje statusa i otvoreni smo za dijalog. Ako nema dijaloga mi nikad nećemo priznati nezavisnost Kosova, jednostrani akt koji su oni doneli", poručio je Dačić.

On je istakao da mnoge zemlje u Evropi i SAD uviđaju da to pitanje nije riješeno i da Beograd nastavlja svoju borbu za odbranu teritorijalnog integriteta i suvereniteta i razgovore sa zemljama da nastave sa povlačenjem priznanja Kosova.