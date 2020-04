Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić večeras u emisiji "Oko" na RTS-u sa početkom govori o trenutnoj epidemiološkoj situaciji u Srbiji, ublažavanju mjera poslije prvog talasa epidemije korona virusa i politici i ekonomiji.

Na pitanje voditelja kada će život u Srbiji da se vrati u normali, Vučić je rkao da to ne zavisi samo od njega.

- Ne zavisi samo od mene, već od zaraze i odluke ljekara. Razumijem nestrpljenje svih ljudi. pogledajte Njemačku, tamo su ljudi daleko disciplovanija nego kod nas. Nikada ne možemo da izaberemo pravi momenat. Sve vrijeme smo se borili za život Srbije i veliki smo posao napravili. Danas je popularan švedski model. Pitam vas, da li bi bili zadovoljni da imamo preko 3.000 mrtvih, koliko ih tamo ima. Kod nas nije bilo tuče u prodavnicama, nije bilo nestašice, samo smo se organizovali. Imamo više od 1.000 kliničkih respiratora. Posljednja tri dana su brojevi dobri. Ako se tako nastavi, biće nam mnogo lakše.

Predsjednik je upitan da li je neophodno da tri i po dana biti neophodno da bude policijski čas.

- Pet puta sam pitao stručnjake šta misle, Stevanović je bio najžešći, on je htio stalno karantin, ali nismo imali sagasje. Predložićemo da počne zabrana kretanja sutra i da traje do subote u 5 ujutru. Zabrana okupljanja više od pet osoba. Želimo da dobijemo dan i po koji nam je važan, da imamo ispod pet odsto pozitivnih. Biće kratak, dvostruko kraći policijski čas nego što su mnogi očekivali. Petak čitav dan, penzioneri će imati dva puta da budu sami na ulici koliko god žele, a onda od subotu ujutru sve normalno do 18 sati, poslije toga penzineri. Imamo dodatno pravilo, a to je zabrana okupljanja više od pet ljudi. Na tome su ljekari insistirali, posebno dr Predrag Kon - rekao je Vučić.