Za sada nema izgleda o odlasku UNMIK-a

Misija UN je značajan element stabilnosti i kanal uticaja međunarodnih faktora na lokalnu situaciju na Kosovu i Metohiji i njen odlazak bi svakako imao posljedice, ali da za sada nema nikakvog izgleda da će se to dogoditi, izjavio je bivši ambasador Srbije pri UN Pavle Jevremović.

On je naveo da je teško procijeniti sve posljedice eventualnog odlaska Unmika sa Kosova i Metohije, kako je to predložila odlazeći američki ambasador pri UN Niki Hejli.

"Misija Unmika uspostavljena je na osnovu odluke Saveta bezbednosti UN i odgovarajuće rezolucije i za njeno gašenje bila bi potrebna saglasnost većine u tom telu UN, gde bi izvesno naišla na veto Rusije i moguće protivljenje Kine", rekao je Jevremović za Tanjug.

On je dodao da je zanimljivo to što je pismo izašlo u javnost i ocijenio da to može da bude naznaka jednog od mogućih stavova SAD o misiji Unmika za ubuduće.

"Teško je zaključiti da li to znači promenu američkog stava i da li predstavlja neki oblik pritiska na Unmik", kaže Jevremović, ali dodaje da je očigledno da postoji neka vrsta zasićenosti misijom UN, jer je status kvo na Kosovu, što se tiče tretmana u Savjetu bezbjednosti, već dugo godina nepromijenjen.

On je ocijenio da tu odlluku može tumačiti kao poruku da bi trebalo da se revitalizira proces na Kosovu, nekakvo traženje rješenja na pozicijama američke politike. "To rešenje svakako nama ne bi odgovaralo", kaže Jevremović.

Jevremović pismo Hejlijeve, kao uostalom i raniju odluku Velike Britanije da ne uvrsti redovnu raspravu o Kosovu na dnevni red, vidi kao političke manevre, ipak, bez većeg značaja i posljedica.

On je dodao da je očigledno da postoji pritisak raznih aktera da se situacija na Kosovu i Metohiji na neki način razjasni, ali da je nejasno kako i na kojim linijama.

"Sve je to deo jednog političkog kosovskog lonca", zaključuje Jevremović.

Američki ambasador pri UN Niki Hejli poslala je pismo generalnom sekretaru UN Antoniju Guteresu u kome traži da se Unmik povuče sa Kosova 9. oktobra, istog dana kada je objavila da se povlači sa mjesta ambasadora SAD u UN.