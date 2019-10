Vulin: Zabranom ulaska Zvezdi Albanci pokazali koliko se boje Srba

Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin rekao je da je prištinska zabrana Fudbalskom klubu Crvena zvezda da odigra utakmicu u Zvečanu samo još jedan dokaz koliko se kosovski Albanci boje Srba i koliko mrze Srbiju.



"Crvena zvezda je jedan od simbola srpstva i zato nije dobrodošla gde god su neprijatelji srpstva. Neće oni nas sprečiti. Teško da će oni ikada moći da imaju jednu Crvenu zvezdu i da će moći da kažu za sebe da imaju i sportski duh kakav imaju Srbi i Srbija", rekao je Vulin.

On je naveo da je ovo još jedan dokaz o toj lažnoj legendi o albanskoj besi, odnosno tome da Šiptari bezuslovno drže riječ.

"Dali su riječ da će sve biti sportski, da je njihov ulazak u UEFA i FIFA samo zbog sporta i budućnosti njihove djece i omladine. Јoš jedna laž se pokazala, pokazali su da su lažovi i da nemaju nikakvu besu", rekao je Vulin novinarima u Beogradu.

On je podsjetio da su kosovski Albanci, kada su ulazili u razne međunarodne sportske organizacije, po međunarodnim forumima kukali, molili i govorili da to nema veze sa politikom, da je to samo sport, da treba ostaviti priliku njihovoj djeci, omladini da se bave sportom, da se takmiče sa drugima i da u tome ne može biti ništa loše.

"To izgleda važi samo kada su Šiptari u pitanju, a kada Srbi hoće da igraju fudbal, da se takmiče, da rade sve ono što radi bilo koji drugi fudbalski klub ili bilo koje drugo sportsko društvo, onda je Srbima to zabranjeno i zabranjeno im je policijom i nasilno", rekao je Vulin.

Ekipa Fudbalskog kluba Crvena zvezda koja je danas trebalo da odigra utakmicu šesnaestine finala Kupa Srbije sa ekipom Trepče na stadionu u Žitkovcu kod Zvečana, vraćena je sa administrativnog prelaza Јarinje.