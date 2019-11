Vulin: Vjerujem da Putin i Šojgu nisu znali za aferu

Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin ocijenio je da pokrenuta "špijunska afera" neće ugroziti odnose s Moskvom i istakao da dijeli uvjerenje predsjednika Aleksandra Vučića da za posljednju aferu nisu znali ni predsjednik Vladimir Putin, niti ministar odbrane Sergej Šojgu.

"Siguran sam da ovo nije politika Ruske Federacije prema Srbiji i da Rusija Srbiju doživljava kao zemlju koja je bliska, prijateljska i bratska. Mi na isti način mislimo o Ruskoj Federaciji, ruskom narodu, o predsjedniku Putinu i ministru Šojguu", rekao je Vulin.

On je istakao da se mora štititi svoja zemlja, ali da se mora voditi računa i o tome da "istorija srpskog i ruskog naroda ne počinje od danas".

"Mi smo vijekovima bili zajedno i jesmo zajedno. Ne možemo da zaboravimo kada je 2015. godine predsjednik Putin na molbu predsjednika Vučića spriječio Rezoluciju Velike Britanije u UN po kojoj je srpski narod trebalo da bude prvi genocidni narod u istoriji civilizacije, da budemo označeni kao silovatelji, kao masovne ubice, kao narod koji je počinio genocid. Ne mogu da zaboravim, ne samo politiku prema Kosovu i Metohiji, gde Rusija vrlo dosljdno štiti naš stav i štiti međunarodno pravo, već da nije bilo ni jedne jedine molbe predsjednika Vučića predsjedniku Putinu koja nije odmah ispunjena", rekao je ministar.

Dodao je i da ne postoji molba o vojno-tehnička saradnji koju je uputio ruskom kolegi Šojguu, a da ona nije odmah ispunjena.

"Predsjednik Vučić i predsjednik Putin su lični prijatelji. Ja ministra Šojgua doživljavam kao svog druga. Ne može sve tek tako da nestane zbog ovoga što se desilo. Naravno, mi iz ovoga izvlačimo pouke, beskompromisno čuvamo bezbijednost svoje zemlje ne pitajući od koga je ta bezbijednost ugrožena. Ali, potpuno je nemoguće da predsjednik Vučić promjeni svoju politiku, on je to rekao, to je njegov stav, njegova volja, njegova politička i lična hrabrost, da ne promjeni politiku prema Ruskoj Federaciji i da ne promeni politiku odnosa srpskog i ruskog naroda", rekao je Vulin u intervjuu za Radio Beograd.