Vulin: Režim Mila Đukanovića srlja u građanski rat

Režim Mila Ðukanovića srlja u građanski sukob i radi od momenta kada je 1999. počeo da podržava NATO agresiju protiv SRJ, kaže ministar odbrane Aleksandar Vulin.

"Režim Mila Ðukanovića se održava tako što svoju vrednost pokazuje kao instrument antisrpske politike, održava se u Crnoj Gori i u milosti stranaca tako što sebe kandiduje da protiv Srbije i Srba uvek uradi nešto što ni najgorem neprijatelju ne bi palo na pamet", rekao je danas Vulin pred poslanicima Skupštine Srbije.

"I ne možete da ne budete zabrinuti", konstatovao je, ali i poručio da se ne smije uraditi ništa što će ugroziti Srbe u Crnoj Gori.

Kaže da bi njemu najbliže bilo da prekinemo sve diplomatske odnose s Crnom Gorom, ali se pita šta će biti sa Srbima u Crnoj Gori, te konstatuje da to ne smiju da urade.

"Ne smemo da dopustimo da Srbi u Crnoj Gori budu optuženi da su produžena ruka bilo koga spolja. Ono što smatram da trebamo i moramo da uradimo to je da odmah pozovemo crnogorskog ambasadora da nam pojasni šta se tamo dešava, da insistiramo u svim međunarodnim organizacijama kao što su Savet bezbednosti ili institucije EU, pa i nevladine organizacije i forumi koji se bave ljudskim i verskim pravima, da se izjasne o ovome što se dešava", rekao je ministar Vulin.

Kaže i kako smatra da kao država moraju jasno da stave do znanja da je Milo Ðukanović problem, a ne građani Crne Gore, a to znači da država Srbija treba da razmisli o određivaju izvjesnog seta mjera koje pogađaju direktno Mila Ðukanovića i nosioce njegovog režima.

"Koja to imovina može da bude predmet određene pažnje države Srbije, koji je to način kretanja i putovanja, hajde da vidimo gde to država Srbija može da utiče neposredno na nosioce režima koji svoju političku svrhu pronalaze samo u antisrpstvu i ni u čemu drugom", rekao je ministar, pojasnivši da je to njegov stav kao predsjednika Pokreta socijalista, a ne Vlade i predsjednika Srbije.

Ministar je istakao da Srbija ima prirodno pravo da brine o Srbima bez obzira na to gdje oni žive posebno kada su njihova prava ugrožena.

Smatra i da je neophodna neposredna komunikacija sa Srpskom pravoslavnom crkvom, jer nije riječ samo o udaru na Mitropoliju, već o udaru na SPC, jer, kako napominje, ako ovo prođe u Crnoj Gori, a što ne bi prošlo na KiM.