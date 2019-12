Vulin: Reagovati tamo gdje su Srbi ugroženi

Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin izjavio je da će Srbija usvajanjem strategije odbrane u Skupštini imati pravo i obavezu da brine o Srbima bez obzira gdje žive.

"Ovom strategijom poslaćemo poruku i prijateljima i neprijateljima - Kako se odnosite sa Srbima sa kojima živite, tako se odnosite i prema državi Srbiji", naglasio je Vulin.

On je dodao da ova odluka o strategiji odbrane nije nikakva prijetnja nikome, već da se samo daje do znanja da Srbija vodi brigu o sebi i svom narodu ma gdje on bio.

On je za RTRS rekao da se Srbija do dolaska Aleksandra Vučića za predsjednika ponašala kao da su Srbi van granica Srbije "tuđa briga".

Komentarišući izjavu bivšeg šefa pregovaračkog tima Prištine u dijalogu s Beogradom Edite Tahiri, koja je poručila da će se dogoditi rat ukoliko Srbija ne prizna nezavisnost samoproglašenog Kosova, Vulin je rekao, između ostalog, da je to daleko od ozbiljne prijetnje.

"Znamo da je za ljubav potrebno dvoje, a nažalost za rat, samo jedna strana. Baš zato mi moramo biti spremni, jer kad god je Vojska Srbije bila jaka, spremna za izazove, mir je bio izvjesniji", dodao je on.

Vulin je ponovio da je pozicija vojne neutralnosti Srbije neupitna.

"Jasno je da nećemo da budemo članica NATO pakta, jer ne želimo doći u poziciju da u budućnosti uradimo nekome nešto, kao što su nama to isto radili 1999. godine. Saradnja da, ali ulazak u savez ne. Partnerstvo za mir je optimalni nivo naše saradnje", poručio je Vulin.

On je naveo da Srbija insistira na poštovanju Dejtonskog sporazuma, u kojem piše da BiH čine dva entiteta i tri konstitutivna naroda, i da je za Srbiju prihvatljivo samo ono oko čega se ta tri naroda dogovore.