Vulin odgovorio crnogorskom ministru: Bošković bez imalo stida vrijeđa sve zrtve nacizma

Ministar odbrane Aleksandar Vulin reagovao na to što ga je crnogorski ministar odbrane Predrag Bošković uporedio sa nacistima.

"Boškovića mnogi potcjenjuju i podsmivaju mu se. Griješe. Boj se, ne onog koji se ničeg ne boji, već onog koji se ničega ne stidi. On stid upoznao nije. Bošković bez i malo stida vrijeđa sve žrtve nacizma. Za potrebe male pakosti čini veliku štetu svim antifašistima Crne Gore i svim žrtvama nacizma. Neću mu odgovoriti istom mjerom jer ništa u savremenom svijetu ne može da se uporedi sa nacističkim užasima. Srbi su od nacizma mnogo propatili a otpor Srba nacistima može da bude primjer i mnogo mlađim nacijama", izjavio je ministar odbrane Aleksandar Vulin odgovarajući Predragu Boškoviću koji je rekao da "nacionalsocijalizam koji u posljednje vrijeme isijava iz ministra Vulina najviše škodi interesima Srbije", kao i da je njegovo ponašanje prilikom posjete Crnoj Gori tragikomično.

"Kada na grob ubijenog ministra odbrane zajedničke države Srbije i Crne Gore ne dođe ministar odbrane Crne Gore, onda je to tragično. Kada za pokušaj spriječavanja dolaska delegacije iz Srbije ministar odbrane okrivi ministarstvo kulture to je komično. Kada ministar Crne Gore misli da može da ponizi mitropolita Srpske pravoslavne crkve to je tužno", rekao je srpski ministar odbrane.

"Crnu Goru poštujem, njenoj slavnoj istoriji ispisanoj u bojevima za slobodu Srba se divim. Mitropolita Srpske pravoslavne crkve Amfilohija pažljivo slušam i kada me hvali i kada me kori. Rovčanima se zahvaljujem što su mi na Pavlovom grobu rekli da je svako njihovo ognjište i moje i da me čekaju bez najave i dozvola. Ne znam da li su Rovčani time postali hibridna prijetnja ali znam da nisu nikada prestali da budu Srbi", izjavio je ministar Vulin.