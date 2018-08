Vulin: Od promjena na Balkanu nikome neće biti ništa

Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin rekao je da stav njemačkog kancelara Angele Merkel da je protiv pomjeranja granica na Balkanu nije ništa novo, jer je Njemačka zagovornik jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, te ocijenio da od promjena na Balkanu nikome neće biti ništa.

Prema njegovim riječima, kada se dijeli zemlja na kojoj žive Srbi, to je u redu, a ako Srbi imaju drugačiji pogled na to, onda se kaže da će to izazvati promjene na Balkanu.

Vulin je za TV "Pink" rekao da do 2012. godine nije bilo ni govora o Kosovu i Metohiji, jer se smatralo da je to riješeno pitanje, odnosno smatrano je nezavisnom državom, ali da se danas situacija promijenila, zahvaljujući trudu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

Vulin je ponovio da je i on za razgraničenje, jer smatra da svako od političara u vlasti treba da preuzme dio odgovornosti, te dodao da je rješenje za Kosovo i Metohiju daleko, da su šanse male, ali da se rukovodstvo Srbije bori.

"Merkelova je rekla isto ono što neki misle - sačuvajte nezavisno Kosovo, nema šta da se dira u nezavisno Kosovo. Svi koji su za nezavisno Kosovo smatraju da je opozicija (u Srbiji) u pravu. Kada opozicija kaže da je za celovito Kosovo, dobiće aplauz u Prištini, a i u Berlinu", rekao je Vulin.

On je naveo da oni koji kažu da neće podjelu Kosova po etničkim kriterijumima, ništa nisu govorili kada je protjerivano 250 hiljada Srba sa Kosmeta.

"Moj posao je da štitim Srbe gde god bili, a ne da razmišljam da li će doći do ove ili one promene. Zašto o tim promenama nisu razmišljali kada su nas bombardovali? Tada im nije bilo bitno", rekao je Vulin.

Kada je riječ o navodima da je prije nekoliko dana kod vojnog poligona u Nikincima, u opštini Ruma, šetao pripadnik albanske tajne službe "ŠIK", Vulin kaže da je postojao veliki broj pokušaja upada u vojni prostor, ali da nikada nije bilo snažnije sinergije svih domaćih službi na zaštiti i odbrani, tako da je svaki upad spriječen.

"Neka pokušavaju, na nama je da zaštitimo naš prostor", rekao je Vulin.

Govoreći o protekloj posjeti Rusiji i Bjelorusiji, Vulin je rekao da su od Bjelorusije za Srbiju obezbijeđena četiri aviona "mig-29", na čijem remontovanju se radi, te dodao da je u Rusiji razgovarao o nabavci četiri helikoptera "mi-35" i još tri helikoptera "mi-17".

"To su oni koje nazivaju `leteći tenkovi`, `đavolje kočije`, izuzetni su i promeniće sliku naše vojske. Sve ide po planu i kako je dogovoreno", kaže Vulin.