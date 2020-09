Predsjedništvo BiH nije danas usvojilo odluku o priznanju samoproglašenog Kosova, jer je srpski član Predsjedništva Milorad Dodik glasao protiv. Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin rekao je za ATV da je ovaj prijedlog Komšića bio nepotreban.

"Kad nemam šta drugo, ja ću se inatiti ne bih li vas iznervirao. Ja bih se na mjestu Komšića više posvetio izjavi Bakira Izetbegovića koji kaže da je izabrao hrvatskog člana Predsjedništva BiH i da će to uraditi bošnjačkim glasovima na svim nivoima kada su u pitanju predstavnici hrvatskog naroda. Možda to može da prođe kroz zakon, možda je to legalno ali legitimno nije sigurno", kaže Vulin i poručuje da je to tema za Predsjedništvo BiH, a ne priznavanjem Kosova.

Vulin je komentarisao i epilog pokušaja ubistva, tada premijera, Aleksandra Vučića u Srebrenici.

"Nije došlo ni "izvini". Ni telefonski poziv. Pokušaj ubistva Vučića je nešto što je ostavilo duboke posljedice. Vučić poručuje da to ne može biti prepreka za naše odnose, ali to jeste prepreka. Ne možete pokušati da ubijete premijera Srbije i da se pravite da se ništa nije desilo, pa ni da kažete "izvini", poručio je Vulin.

Vulin je uporedio i dolazak Džaferovića i Komšića u Srbiju i kaže kako se nije moglo ni desiti da gosti države Srbije budu izloženi nekoj opasnosti.