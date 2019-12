Vulin: Mogu iz Sarajeva da prijete, ali se prioriteti Beograda znaju

Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin izjavio je da je Srbija uspravna i da će braniti srpski narod ma gdje on živio bez obzira na prijetnje koje su Beogradu izrečene iz Sarajeva nakon usvajanja Strategije odbrane i nacionalne bezbjednosti.

"Mogu da nam prete čime hoće. Mi smo slušali od /predsjedavajućeg Predsjedništva BiH/ Željka Komšića da će dovesti NATO na našu granicu. Prvo, ne znam u čije ime govori, drugo, ne razumem kako može da dovede ili odvede bilo koga, kada u BiH o tome odlučuju tri naroda i dva entiteta. Ali nam, svejedno, preti", rekao je Vulin.

On je upitao zašto Srbija treba da se plaši NATO-a.

"Jesmo li mi u nekom sukobu? Jesmo li mi uradili nešto da izazovemo bilo koga, pa i NATO? Zašto nam se preti? Nekad su nam pretili carskim ordijama, a sada nam prete NATO paktom", rekao je Vulin, saopšteno je iz Ministarstva odbrane Srbije.

On je upitao i odgovorne u NATO-u jesu li konsultovani iz Sarajeva povodom ovoga i smatraju li i oni da treba Srbiji zaprijetiti?

"Smatraju li da treba da prave nekakvu granicu između Srba i Srba i ko je razgovarao sa njima o tome? Ili on /Komšić/ govori samo u svoje ime. Ja nikad nisam čuo da je ovo stav NATO-a", rekao je Vulin.

On je upitao "ko još veruje u dobre namjere prema Srbiji od strane predstavnika bošnjačkih članova Predsjedništva BiH Šafika DŽaferovića i Komšića".

"Čime su to pokazali da im je stalo do Srbije ili do mira u regionu? Time što do sada nisu uradili ni jednu jedinu stvar kojom bi nam makar pomogli da saznamo ko je pokušao da ubije Aleksandra Vučića u Srebrenici? Ili time što je Komšić, bez bilo kakvog uporišta u politici, zakonu, ustavu, ili bilo čemu, rekao da on priznaje Kosovo kao nezavisnu državu, i da je to za njega faktička stvar?", upitao je Vulin.

On je ocijenio da to "valjda dovoljno govori o njihovim namjerama i šta misle o Srbiji i srpskom narodu".

Vulin je poručio da Srbija, odnosno SRJ prilikom potpisivanja Dejtonskog sporazuma nije bila "nikakav svjedok".

"Nije ona kumovala, nije bila na svadbi. Ona je garantovala, ona je potpisala Dejtonski sporazum, a kad potpišete nešto, vi onda garantujete za vrednost svog potpisa i da ćete čuvati i sprovoditi ono što ste potpisali. Srbija garantuje za sprovođenje Dejtonskog sporazuma, pa samim tim i za njegovo čuvanje i njegovo očuvanje", naglasio je Vulin.

On je upitao odgovorne u Sarajevu šta hoće da promijene u vezi sa tim.

"Šta je problem i šta je sporno? Šta to Srbija sprečava što vama toliko smeta", upitao je ministar Vulin i poručio da ukidanje Republike Srpske, "jasno rečeno" ne dolazi u obzir.

"Ne samo ukidanje Republike Srpske, nego menjanje ustrojstva BiH koja je sastavljena iz dva entiteta i tri ravnopravna naroda. Šta drugo Srbija treba ili može da uradi u tom slučaju? Da mirno posmatra kako se razgrađuje Dejtonski sporazum, za koji je ona garantovala ili da se pravi da ne vidi ako neko pokuša da ukine Republiku Srpsku?", rekao je Vulin.

On je podsjetio da Komšić kaže da Republika Srpska ne pripada samo Srbima.

"Tako je, ali entitet mora biti sačuvan takav kakav jeste, za sve one koji žive u Republici Srpskoj. Šta tu može biti sporno", upitao je Vulin.

On je ukazao da, kada iz Hrvatske dođu interesovanja za položaj hrvatske nacionalne manjine u Srbiji, Beograd ne kaže da je to udar i napad na Srbiju, već naprotiv da je to razumno pitanje i legitimno pravo svakoga da pita kako žive ljudi.

"Kada nam dođe pitanje iz BiH kakav je položaj bošnjačkog naroda u našoj zemlji - da li iko to doživi kao napad na Srbe i Srbiju, na naš ustavni poredak, vladavinu prava i zakonitost? Naprotiv - mi kažemo dođite, uverite se. Pomozite, otvorite neku školu, finansirajte neki vrtić, dajte novac za neki put ili otvorite fabriku. Nikad u tome ne vidimo neprijateljstvo!", poručio je on.

Vulin je ponovio da Srbiji mogu da prijete čime god hoće, ali da je pozicija i politika Srbije i da uspravljanje Srbije pokazuje da će brinuti o sunarodnicima, ma gdje oni žive.

"Prag je pređen. Vrata su otvorena. Srbi više nikada neće prestati da brinu o Republici Srpskoj i Srbima gde god oni da žive. Nikada više se neće ponoviti ni `Oluja`, ni Jasenovac, niti martovski pogrom. Na mom mestu može da bude bilo ko drugi, ali se ova politika više nikada neće promeniti", zaključio je ministar odbrane Srbije.