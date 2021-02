Vulin: Elez i Belivuk planirali savezništvo

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin rekao je da su dokazi o prisluškivanju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i njegove porodice prikupljeni i predati tužiocu.

"Dokazali smo da je bilo nelegalnog prisluškivanja. Predali smo sve dokaze, sve što smatramo dokazima. A tužilac ima apsolutno pravo da odluči i traži da mu se eventualno nešto dopuni i da se još neko sasluša", rekao je Vulin.

On je istakao da to što još nema odgovora o pokušaju ubistva Vučića u Srebrenici 2015. godine "ne bi smelo da prođe tek tako".

Vulin je za TV "Vesti" rekao da su saznali da je veoma moguće da bi Vučić mogao biti fizički ugrožen na otkrivanju spomenika Stefanu Nemanji.

"Svako od nas se radovao toj manifestaciji, ali su postojale operativne informacije da mu život može biti ugrožen, ali on nije hteo da se to odgađa. On nas je poslao da podignemo bezbednost na najvivši nivo i da se nadamo da će to biti dovoljno", naveo je Vulin.

On je istakao da opasnost, kada je riječ o Vučiću, nije prošla.

Govoreći o tome kako region reaguje na ovu borbu, Vulin je naglasio da kriminal ne poznaje granice i da oni sarađuju.

"Darko Elez i Belivuk-Miljković jesu povezani slučajevi, oni su planirali da osnuju savezništvo i to bi bila ozbiljna stvar. Morali smo prvo da rešimo Eleza, njegov kriminalni klan, a zatim i Belivuk klan. Oni nisu smeli da budu u isto vreme na istom prostoru", rekao je Vulin.

Prema njegovim riječima, Radoje Zvicer je takođe ozbiljan kriminalac za koga se smatra da prati kretanje droge za "kavački klan".

"Sve što je pokrenuto mora da ima logičan sudski završetak. Sklonjeni su glavni akteri, ali ove kriminalne mreže su i dalje predmet naših ogleda", dodao je Vulin.

On je naglasio da svaki grad u Srbiji ima pravo da bude bezbjedan, kao i da organizovanog kriminala ne može biti bez zaštite nekoga ko je važan u državnom aparatu.

"NJih je uvek bilo i uvek će ih i biti, ali je pitanje samo na kom su mestu i to ćemo istražiti", rekao je Vulin i upozorio da će svako ko ima neprijavljeni kontakt sa kriminalcem biti kažnjen