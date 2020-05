Vulin: Černišov pokazao kako se ponaša prijatelj

Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin je na sastanku u Beogradu sa ruskim general-majorom Mihailom Černišovim, šefom delegacija ruskih vojnih i ljekarskih ekspertskih timova koji Srbiji pomažu u borbi protiv virusa korona, rekao je da su oni pokazali kako se ponaša prijatelj, ali i vojnik i profesionalac.

Vulin je nakon sastanka rekao da su tokom boravka u Srbiji pripadnici Oružanih snaga Ruske Federacije iz ABHO jedinica, ali i ljekari, pokazali koliko znaju, umiju, ali iznad svega koliko su vrijedni i posvećeni svom poslu.

- Bili su baš tamo gdej je najteže. Išli su tamo gdje postoji mogućnost zaraze, tamo gdje je trebalo izboriti se sa ovim virusom - istakao je Vulin.

Vulin je zahvalio svim pripadnicima Oružanih snaga Ruske Federacije koji su došli da pomognu Srbiji u borbi protiv virusa korona, posebno imajući u vidu da su u Srbiju došli u trenutku kada se i Ruska Federacija suočava sa posljedicama pandemije kovida-19, saopšteno je iz Ministarstva odbrane Srbije.

- I njihova zemlja vodi tešku i upornu borbu sa virusom korona, a oni su ovdje ne samo zato što ispunjavaju naređenje, kao što to vojnici i čine, već zato što su to iskreno željeli, zato što iskreno vole narod kome pomažu. Žao mi je što neke druge zemlje u okruženju to nisu gledale na isti način - rekao je Vulin.

Ruski general-major Mihail Černišov rekao je da je oduševljen prijemom i dobrom saradnjom na koju su pripadnici Oružanih snaga Ruske Federacije naišli za vrijeme boravka u Srbiji.

- Pokušali smo da uradimo sve što smo mogli, da bismo zajedno pobedili virus korona, bez obzira na to što je i u Ruskoj Federaciji trenutno veoma teška situacija sa tim virusom. Ova pomoć je pomoć pravog prijatelja, koji ne gleda na to ko ima veći problem - istakao je general Černišov.

Zamjenik gradonačelnika grada Beograda Goran Vesić, koji je prisustvovao sastanku, naglasio je da je pomoć Ruske Federacije još jedan od dokaza vječnog i velikog prijateljstva srpskog i ruskog naroda, koji tokom istorije nikada nisu bili na različitim stranama.

- Veliko je olakšanje za mali narod, kao što je srpski, da zna da uvijek može da računa na pomoć svog velikog brata, svojih prijatelja i da može uvijek da računa na to da će Rusija biti sa nama - rekao je Vesić.

Vesić je kao simboličan znak prijateljstva svakom članu ruske delegacije poklonio primjerak knjige Dušana Bapca "Srbija i Rusija u Velikom ratu", napisanu na srpskom i ruskom jeziku.

Sastanak je održan u hotelu "Hilton" koji je za 87 pripadnika Oružanih snaga Ruske Federacije omogućio potpuno besplatan boravak.